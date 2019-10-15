Рейтинг Зеленского на Украине опустился на семь процентов

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны граждан страны начал снижаться. Как отмечают социологи, падение за последний месяц составило семь процентов.

Согласно итогам опроса, деятельность украинского лидера одобряют 66 процентов респондентов, передает РИА Новости. Также снизилось одобрение премьер-министра Украины Алексея Гончарука и спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Между тем лидером по уровню негативного восприятия среди всех украинских политиков остается экс-глава государства Петр Порошенко, к которому негативно относится 65 процент респондентов, что на один процент больше, чем месяц назад.

Некоторые аналитики связывают проблемы с рейтингом Зеленского с "феноменом завышенных ожиданий". На президентских выборах за него проголосовали разные группы населения, воспринимающие его в качестве "кандидата надежды". Однако у избирателя появился "кризис ожидания", так как президент так и не приступил к проблемам, которые он может и должен решить.

Между тем

В Киеве и в других украинских регионах проходят акции протеста против внедрения "формулы Штайнмайера". Она подразумевает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.