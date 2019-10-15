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15.10.2019 07:12
Рубрика: В мире

Рейтинг Зеленского на Украине опустился на семь процентов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Стрингер/ РИА Новости

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому со стороны граждан страны начал снижаться. Как отмечают социологи, падение за последний месяц составило семь процентов.

Фото: EPA
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Согласно итогам опроса, деятельность украинского лидера одобряют 66 процентов респондентов, передает РИА Новости. Также снизилось одобрение премьер-министра Украины Алексея Гончарука и спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Между тем лидером по уровню негативного восприятия среди всех украинских политиков остается экс-глава государства Петр Порошенко, к которому негативно относится 65 процент респондентов, что на один процент больше, чем месяц назад.

Некоторые аналитики связывают проблемы с рейтингом Зеленского с "феноменом завышенных ожиданий". На президентских выборах за него проголосовали разные группы населения, воспринимающие его в качестве "кандидата надежды". Однако у избирателя появился "кризис ожидания", так как президент так и не приступил к проблемам, которые он может и должен решить.

Между тем

В Киеве и в других украинских регионах проходят акции протеста против внедрения "формулы Штайнмайера". Она подразумевает вступление в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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