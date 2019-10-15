Стартовали российские продажи обновленного Lexus RX

15 октября в России стартовали продажи обновленного Lexus RX. Как сообщает пресс-служба японской марки, кроссовер доступен в нашей стране в четырех версиях и девяти комплектациях по цене от 3 389 000 до 5 574 000 рублей. Модель RX 350L предлагается в двух комплектациях.

Машина получила 238-сильный двигатель объемом 2,0 литра или 3,5-литровый V6, выдающий 262, 294 или 300 л. с. Вместе с моторами работают шести- или восьмиступенчатый автомат или вариатор.

Отметим, что обновленный Lexus RX, который в России занимает лидирующие позиции в списке самых продаваемых премиум-кроссоверов, был представлен в мае этого года. После смены поколений автомобиль примерил на себя новый фирменный стиль - с характерной "изрезанной" решеткой радиатора, светодиодными фарами с L-образными ходовыми огнями.

Фото: Пресс-служба Lexus.

В салоне не произошло никаких изменений с точки зрения дизайна. Lexus RX получил новые возможности трансформации салона и возможность оснащения большим тачскрином диагональю 12.3 дюйма. Информационно-развлекательный комплекс подружили с Android Auto.

Технические улучшения следующие: обновлены передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости, в результате чего уменьшены крены кузова, а амортизаторы перенастроены для более плавной езды.

Ранее "РГ" сообщала о том, что обновленный Lexus GX оказался дешевле предшественника. Прайс на автомобиль начинается от 4 565 000 рублей.