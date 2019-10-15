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15.10.2019 12:52
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесены поправки об отмене комиссии за "банковский роуминг"

Текст: Татьяна Замахина
Взимание комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка - это дискриминация, считают авторы нового законопроекта, который поступил в Госдуму. Эту плату предлагается отменить.
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Документ разработали в правительстве РФ. В начале октября о подготовке данной инициативы сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев. Он отметил, что кредитные организации нередко пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никаких затрат не влекут.

- Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается на затратах, - подчеркнул он. - Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена.

Фото: iStock
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие приведет к заявленной главой правительства цели. Разработчики приводят результаты исследования, которое провела Федеральная антимонопольная служба совместно с Минфином и Центробанком. Оказалось, что переводы между банковскими счетами и картами физических лиц, открытыми в одном банке, осуществляются через платежную инфраструктуру этого банка. При этом переводы между счетами, открытыми в различных территориальных подразделениях, являются в полном смысле обычными внутренними переводами.

Таким образом, обеспечивая такие операции, банк не создает добавленной стоимости по сравнению с переводами внутри одной территориальной зоны и не оказывает потребителю какой-либо дополнительной услуги, делают вывод разработчики.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Положительными эффектами от устранения межрегиональной дискриминации, по мнению кабмина, может стать обеспечение свободы перемещения денежных средств на финансовом рынке России за счет ослабления географических барьеров. Другое следствие - развитие безналичных платежей за счет повышения их привлекательности у конечного потребителя.

Банки при этом получат стимулы для оптимизации своих бизнесмоделей и бизнес-процессов для наиболее полного удовлетворения потребностей клиента.

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