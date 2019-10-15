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15.10.2019 15:30
Рубрика: Легковые авто

В Сеть попали шпионские фото новой Toyota Yaris

Текст: Виктория Чернышева

В Twitter появилось фото нового поколения субкомпактного хэтчбека Toyota Yaris, премьера которого состоится на автосалоне в Токио в конце октября. Автомобиль ехал по улице без какой-либо маскировки. Новинку заметили в техническом центре Toyota Shimoyama в городе Тойота (японская префектура Айти).

На фото видно, что у хэтчбека изменилась решетка радиатора. Передний бампер в сочетании с вытянутыми фарами и расширенными колесными арками получил более агрессивный вид.

Фото: www.motor1.com
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Автомобиль является самой маленькой моделью, сделанной на платформе GA-B (это вариация глобальной архитектуры TNGA). Благодаря этому Yaris имеет более низкий центр тяжести, что должно улучшить динамику вождения.

Спецификации нового поколения Toyota Yaris пока неизвестны. Предполагается, что автомобиль будет длиннее, шире и короче предшественника. Скорее всего, модель оснастят бензиновым 1,2-литровым мотором Toyota 8NR-FTS с турбонаддувом. Также появится гибридная версия хэтчбека.

На автосалоне в Токио компания, помимо этого, презентует второе поколение водородного седана Toyota Mirai и футуристичный концепт LQ с искусственным интеллектом и четвёртым уровнем системы автопилота.

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#Toyota