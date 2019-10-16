Американские военные покинули еще два города на севере Сирии

Военные возглавляемой США коалиции покинули еще два города на севере Сирии - Ракку и Табку, передает ТАСС. Начатый несколько последних дней вывод контингентов из зоны действий турецкой армии продолжается.

"Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод Lafarge, Ракку и Табку", - прокомментировал это решение полковник Майлс Кэггинс.

Напомним, что ранее в покинутый американскими военными Манбидж после нескольких лет отсутствия вернулись правительственные войска Сирии.