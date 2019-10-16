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Рубрика: В мире

Американские военные покинули еще два города на севере Сирии

Военные возглавляемой США коалиции покинули еще два города на севере Сирии - Ракку и Табку, передает ТАСС. Начатый несколько последних дней вывод контингентов из зоны действий турецкой армии продолжается.

Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
Фото: Mike Blake/ AP
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"Силы коалиции продолжают тщательно спланированный вывод из северо-восточной части Сирии. 16 октября мы покинули цементный завод Lafarge, Ракку и Табку", - прокомментировал это решение полковник Майлс Кэггинс.

Напомним, что ранее в покинутый американскими военными Манбидж после нескольких лет отсутствия вернулись правительственные войска Сирии.

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