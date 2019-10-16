Законопроект Архангельской области "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 92215749,8 тыс. рублей;

б) общий объем расходов областного бюджета в сумме 100508692,7 тыс. рублей;

в) дефицит областного бюджета в сумме 8292942,9 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 97349153,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 102632758,7 тыс. рублей;

б) общий объем расходов областного бюджета на 2021 год в сумме 98807049,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2077336,3 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 102557562,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4265228,0 тыс. рублей;

в) дефицит областного бюджета на 2021 год в сумме 1457895,9 тыс. рублей и профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 75196,6 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Архангельской области, бюджетом Ненецкого автономного округа и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов и сборов, неналоговые доходы, поступающие от плательщиков на территории Архангельской области, подлежат зачислению в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Архангельской области по нормативам, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", областным законом от 22 октября 2009 года № 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" и приложением № 1 к настоящему закону.

2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению в областной бюджет в соответствии с пунктом 4 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации по нормативам, установленным пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", за исключением доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного округа по нормативам согласно приложению 2 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

3. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований Архангельской области и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области, не установленные бюджетным законодательством, согласно приложению № 1 к настоящему закону;

б) дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских поселений, муниципальных районов и городских округов Архангельской области согласно приложению № 2 к настоящему закону;

в) коэффициенты пересчета протяженности автомобильных дорог местного значения с переходным типом покрытия и грунтовым покрытием, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области, в протяженность автомобильных дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия, находящихся в собственности муниципальных образований Архангельской области, применяемые для расчета дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты городских поселений, муниципальных районов и городских округов Архангельской области, в следующих размерах:

дороги с переходным типом покрытия - 0,64625;

дороги с грунтовым покрытием - 0,28660.

4. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления подлежат зачислению в областной бюджет.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов областного бюджета

1. Закрепить доходные источники местных бюджетов, администрирование которых осуществляется органами государственной власти Архангельской области, согласно приложению № 5 к настоящему закону.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов областного бюджета в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему закону.

Статья 6. Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 года и направления профицита областного бюджета на плановый период 2022 года

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2020 год на плановый период 2021 года и направления профицита областного бюджета на плановый период 2022 года согласно приложению № 7 к настоящему закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных, адресных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему закону.

4. Утвердить областную адресную инвестиционную программу на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11 к настоящему закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 6871466,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 6965291,4 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 6978878,1 тыс. рублей.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в 2020 году

1. Установить, что в 2020 году из областного бюджета предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

а) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения;

б) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

в) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

г) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления;

д) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

е) на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа;

ж) на оказание государственной поддержки сельскохозяйственного производства на территории Архангельской области;

з) на оказание государственной поддержки рыбохозяйственного комплекса Архангельской области;

и) на компенсацию организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате предоставления 50-процентной скидки на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения учащимся и воспитанникам образовательных организаций старше семи лет, студентам (курсантам), обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

к) на реализацию мероприятий активной политики в сфере занятости населения;

л) на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

м) на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста;

н) на возмещение затрат, связанных с оказанием скорой медицинской помощи вне медицинской организации;

о) на реализацию мероприятий в сфере обеспечения отдыха и оздоровления детей;

п) на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство (приобретение) жилья в сельской местности для специалистов;

р) на реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами.

2. Порядок предоставления в 2020 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг утверждается Правительством Архангельской области.

3. Установить, что в 2020 году из областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации государственных программ Архангельской области:

а) "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области";

б) "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" на конкурсной основе;

в) "Развитие образования и науки Архангельской области" на конкурсной основе;

г) "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" на конкурсной основе;

д) "Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага" на конкурсной основе;

е) "Культура Русского Севера" на конкурсной основе;

ж) "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" на конкурсной основе;

з) "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области";

и) "Развитие здравоохранения Архангельской области" на конкурсной основе;

к) государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

4. Установить, что в 2020 году из областного бюджета предоставляются гранты юридическим лицам, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме субсидий на конкурсной основе в рамках реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области.

5. Установить, что в 2020 году из областного бюджета предоставляются компенсации юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - поставщикам социальных услуг в форме субсидий в соответствии с частью 8 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" и пунктом 13 статьи 5 областного закона от 24 октября 2014 года № 190-11-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере социального обслуживания граждан".

6. Установить, что в 2020 году из областного бюджета кредитным организациям предоставляются на конкурсной основе субсидии на возмещение недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья, в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области".

7. Установить, что в 2020 году из областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в рамках государственной программы Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области" на увеличение уставного фонда государственного унитарного предприятия.

Статья 9. Особенности установления отдельных расходных обязательств Архангельской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

Установить на 2020 год размеры социальных выплат на территории Архангельской области, индексация которых производится в соответствии с областным законом об областном бюджете, согласно приложению № 12 к настоящему закону.

Статья 10. Дорожный фонд Архангельской области

1. Утвердить общий объем дорожного фонда Архангельской области на 2020 год в сумме 8070422,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10334094,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 10640482,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов, на 2020 год в сумме 358734,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 368036,5 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 382745,2 тыс. рублей.

3. В 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на расходы по проектированию и строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, а также на их капитальный ремонт и ремонт направляется не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Архангельской области, формируемого за счет доходов областного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, а также транспортного налога.

Данные расходы осуществляются в рамках мероприятий 3.4.1 - 3.4.3 приложения № 2 к государственной программе Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области".

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-ных образований Архангельской области

1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему закону.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 137 и пунктом 2 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений Архангельской области, сельских поселений Архангельской области по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения:

для городских поселений Архангельской области - 283,6 рубля;

для сельских поселений Архангельской области - 192,9 рубля;

б) критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Архангельской области - 1,0.

3. Правительством Архангельской области в установленном им порядке утверждается распределение межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Архангельской области, распределяемых между муниципальными районами (городскими округами) Архангельской области на конкурсной основе:

а) в рамках государственной программы Архангельской области "Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области" на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

б) в рамках государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области" на:

мероприятия по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях, в том числе на:

обустройство плоскостных спортивных сооружений муниципальных образований;

обустройство объектов городской инфраструктуры, парковых и рекреационных зон для занятий физической культурой и спортом;

капитальный ремонт крытых спортивных объектов муниципальных образований;

приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности;

мероприятия по реализации молодежной политики в муниципальных образованиях, в том числе на:

поддержку проведения муниципальных мероприятий по работе с молодежью;

поддержку деятельности муниципальных учреждений по работе с молодежью;

поддержку муниципальных учреждений по работе с молодежью на обеспечение деятельности методических площадок;

софинансирование мероприятий, отраженных в муниципальных программах по работе с молодежью;

поддержку деятельности и создание ресурсных центров для молодежи и ресурсно-информационных центров по поддержке деятельности молодежных добровольческих объединений в муниципальных образованиях;

проведение регионального форума "Поморские дни карьерной навигации" и его выездных площадок;

мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации и допризывной подготовке молодежи в муниципальных образованиях по компенсации части затрат на организацию международных, всероссийских и межрегиональных мероприятий патриотической направленности;

капитальный ремонт объектов муниципальных образований Архангельской области, используемых для целей военно-патриотического воспитания, подготовки граждан к военной службе, а также для организации мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

мероприятия по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области;

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы";

в) в рамках государственной программы Архангельской области "Комплексное развитие сельских территорий Архангельской области" на реализацию мероприятий по:

оказанию финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

благоустройству сельских территорий;

г) в рамках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера" на:

реализацию общественно значимых культурных мероприятий в рамках проекта "ЛЮБО-ДОРОГО";

реализацию мероприятий по поддержке отрасли культуры;

реализацию мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) Архангельской области музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры;

реализацию меропритий по созданию (реконструкции) и капитальному ремонту учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

мероприятия по реализации приоритетных проектов в сфере туризма;

реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

ремонт и приспособление помещений для хранения архивных фондов муниципальных образований Архангельской области;

д) в рамках государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области" на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритеных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малообеспеченных групп населения, осуществляемых во исполнение государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";

е) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области" на:

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;

создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;

оснащение образовательных организаций Архангельской области специальными транспортными средствами для перевозки детей;

капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций;

создание и обеспечение деятельности технозон Детского Арктического Технопарка Архангельской области в муниципальных образовательных организациях Архангельской области;

капитальный ремонт общеобразовательных организаций;

укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций;

создание новых мест дополнительного образования детей;

создание научно-учебных лабораторий на базе общеобразовательных организаций;

создание условий для вовлечения обучающихся в муниципальных образовательных организациях в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма;

обеспечение условий для организации безопасного подвоза обучающихся к месту обучения и обратно;

благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций;

ж) в рамках государственной программы Архангельской области "Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области" на реализацию муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

з) в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на:

поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;

компенсацию части затрат на межевание и проведение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения;

и) в рамках государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области" на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

к) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие транспортной системы Архангельской области" на мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальных районах и городских округах Архангельской области;

л) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области" на проведение комплексных кадастровых работ;

м) в рамках государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология";

н) в рамках государственной программы Архангельской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области" на реализацию мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

о) в рамках государственной программы Архангельской области "Защита населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах" на реализацию мероприятий по оборудованию (приобретению и установке) мест проживания многодетных семей, состоящих на учете в территориальных органах социальной защиты населения Архангельской области, автономными дымовыми пожарными извещателями.

4. Установить, что Правительством Архангельской области утверждается распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

5. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению № 14 к настоящему закону.

6. Расходование субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской области за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" при поступлении средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в областной бюджет.

7. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области предоставляются из областного бюджета иные межбюджетные трансферты в случае:

а) софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления:

по финансовому обеспечению дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";

в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области;

по доставке муки и лекарственных средств в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов;

по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";

по поддержке муниципальных программ формирования современной городской среды;

по созданию виртуальных концертных залов;

по созданию модельных муниципальных библиотек;

б) предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых является резервный фонд Правительства Архангельской области.

8. Правительством Архангельской области в установленном им порядке утверждается распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) Архангельской области:

а) в рамках государственной программы Архангельской области "Культура Русского Севера":

на создание виртуальных концертных залов;

на создание модельных муниципальных библиотек;

б) в рамках государственной программы Архангельской области "Формирование современной городской среды в Архангельской области" на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды;

в) в рамках государственной программы Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области" в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Архангельской области.

9. Утвердить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:

а) нормативы финансовых затрат и коэффициенты индексации для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на реализацию образовательных программ согласно приложению № 15 к настоящему закону;

б) показатели, используемые для расчета отдельных субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление отдельных государственных полномочий Архангельской области, согласно приложению № 16 к настоящему закону;

в) показатели, используемые для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, согласно приложению № 17 к настоящему закону;

г) показатели, используемые для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению № 18 к настоящему закону;

д) норматив финансовых затрат для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время согласно приложению № 19 к настоящему закону;

е) показатели, используемые для расчета субвенций бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, согласно приложению № 20 к настоящему закону.

10. Утвердить Порядок формирования и предоставления из областного бюджета единой субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области согласно приложению № 21 к настоящему закону.

11. В связи с наделением в соответствии с главами II и III областного закона от 20 сентября 2005 года № 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" органов местного самоуправления муниципальных районов Архангельской области полномочиями по расчету и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета и субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений направить в 2020 году:

а) 87958,1 тыс. рублей, причитающиеся местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области в виде дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета, местным бюджетам муниципальных районов Архангельской области в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств областного бюджета согласно приложению № 13 (таблица № 12) к настоящему закону;

б) 11312,5 тыс. рублей, причитающиеся местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области в виде субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений, местным бюджетам муниципальных районов Архангельской области в виде субвенций на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению местным бюджетам городских, сельских поселений Архангельской области субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений согласно приложению № 13 (таблица № 17) к настоящему закону.

12. Установить в соответствии с пунктом 5 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что Правительство Архангельской области без внесения изменений в настоящий закон в установленном им порядке утверждает распределение нераспределенных остатков субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на:

а) компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования;

б) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;

в) оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

г) возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа).

13. Правительству Архангельской области представить на утверждение Архангельского областного Собрания депутатов распределение субвенции из федерального бюджета на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, предусмотренной в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области", после утверждения Правительством Российской Федерации порядка предоставления и распределения указанных субвенций и методики, содержащей порядок расчета нормативов для определения общего объема субвенций.

Статья 12. Государственный долг Архангельской области

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области по государственным долговым обязательствам Архангельской области:

1) на 1 января 2021 года в сумме 44125127,3 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Архангельской области - 0,0 рубля;

2) на 1 января 2022 года в сумме 44809082,4 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Архангельской области - 0,0 рубля;

3) на 1 января 2023 года в сумме 44733885,8 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям Архангельской области - 0,0 рубля.

Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Архангельской области по видам долговых обязательств согласно приложению № 22 к настоящему закону.

Установить предельный объем государственного внутреннего долга Архангельской области на 2020 год в сумме 63632256,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 69571167,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 74041068,2 тыс. рублей.

2. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и программу государственных внешних заимствований Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 23 к настоящему закону.

3. Утвердить программу государственных гарантий Архангельской области в валюте Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и программу государственных гарантий Архангельской области в иностранной валюте на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 24 к настоящему закону.

4. Утвердить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Архангельской области на 2020 год в сумме 3240064,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4233993,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 1893794,8 тыс. рублей.

5. Предоставить в 2020 году Архангельской области в целях исполнения областного бюджета право привлекать из федерального бюджета бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете бюджета в соответствии со статьей 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

Право заключения договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета от имени Архангельской области предоставить министерству финансов Архангельской области.

Статья 13. Особенности исполнения областного бюджета в 2020 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 232 и пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что министерство финансов Архангельской области и уполномоченные исполнительные органы государственной власти Архангельской области в установленном порядке вправе без внесения изменений в настоящий закон:

а) направить в доход федерального бюджета не использованные на 1 января 2020 года на счете областного бюджета остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств федерального бюджета, и поступившие в областной бюджет доходы от возврата указанных остатков из местных бюджетов, а в случае их возврата из федерального бюджета для использования на те же цели - направить указанные средства на те же цели;

б) направить в доход бюджета города Москвы не использованные на 1 января 2020 года на счете областного бюджета остатки межбюджетного трансферта в целях социально-экономического развития Архангельской области, предоставленных за счет средств бюджета города Москвы, а в случае их возврата из бюджета города Москвы для использования на те же цели - направить указанные средства на те же цели;

в) направить муниципальным образованиям Архангельской области на те же цели поступившие в областной бюджет не использованные на 1 января 2020 года на счетах местных бюджетов остатки субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств областного бюджета, при установлении наличия потребности в них в соответствии с решениями главных администраторов доходов областного бюджета по соответствующему коду доходов, установленному бюджетной классификацией Российской Федерации;

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 6 статьи 12 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", что основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета в соответствии с решениями министра финансов Архангельской области без внесения изменений в настоящий закон являются:

а) приведение кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;

б) уточнение источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета в случае предоставления областному бюджету из федерального бюджета целевых бюджетных кредитов;

в) проведение операций по управлению государственным внутренним долгом Архангельской области, направленных на оптимизацию его структуры, а также снижение стоимости заимствований, не приводящих к увеличению дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Архангельской области и расходов на обслуживание долговых обязательств;

г) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

д) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

е) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области на предоставление социальных услуг в рамках субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

ж) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования согласно установленным контрольным цифрам приема по результатам публичного конкурса;

з) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах целевой статьи классификации расходов бюджетов, предусмотренной для отражения бюджетных ассигнований на предоставление населению соответствующих публичных нормативных и иных социальных выплат, а также на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных групп населения;

и) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов с целью обеспечения софинансирования расходных обязательств, на которые предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, а также уточнения их объема в связи с изменением уровня софинансирования и объемов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

к) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета по соответствующей целевой статье расходов, в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области выплат государственным гражданским служащим Архангельской области, лицам, замещающим государственные должности Архангельской области, работникам государственных органов Архангельской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Архангельской области, работникам государственных казенных учреждений Архангельской области при ликвидации, проведении иных организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению численности или штата работников государственных органов Архангельской области и государственных казенных учреждений Архангельской области;

л) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Архангельской области на предоставление медицинских услуг в части оказания скорой медицинской помощи в рамках субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам;

м) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, в целях возврата в федеральный бюджет средств в связи с нарушением обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Архангельской области, а также в случае возврата в областной бюджет из федерального бюджета перечисленных средств за нарушение условий указанных соглашений;

н) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета и министерством финансов Архангельской области, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях консолидации в областном бюджете средств, сэкономленных государственными заказчиками Архангельской области при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд;

о) перераспределение бюджетных ассигнований между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов (за исключением увеличения расходов на оплату труда) в пределах расходов на содержание и обеспечение функций соответствующих государственных органов Архангельской области и расходов на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений;

п) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах ассигнований, предусмотренных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области на мероприятия по оздоровлению детей;

р) перераспределение бюджетных ассигнований между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах ассигнований, предусмотренных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (цен) на услуги коммунального комплекса;

с) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами 04 "Национальная экономика" и 10 "Социальная политика" в пределах ассигнований, предусмотренных министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области по направлению расходов 70100 "Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений", в целях реорганизации центров занятости населения и отделений социальной защиты населения, а также обеспечения деятельности реорганизованных центров занятости и социальной защиты населения;

т) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию адресной программы Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019 - 2025 годы, между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и министерством строительства и архитектуры Архангельской области, а также между целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

у) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в целях финансового обеспечения приоритетных национальных проектов в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

ф) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области, в целях своевременного осуществления расходов на оплату труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы и обеспечение деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" с возмещением указанных расходов за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

х) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на содержание государственных органов и обеспечение деятельности подведомственных учреждений, в целях осуществления расходов на приобретение образовательных услуг по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, между подразделом 0705 "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" и другими разделами, подразделами, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;

ц) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в рамках реализации региональной программы Архангельской области "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области";

ч) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов в случае принятия решения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на мероприятия по чрезвычайным ситуациям муниципального характера в соответствии с решением комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в части уменьшения ассигнований, предусмотренных агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, и увеличения ассигнований резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

ш) увеличение бюджетных ассигнований министерству строительства и архитектуры Архангельской области на те же цели в пределах не использованных на 1 января 2020 года остатков целевой дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, предусмотренной на проведение противоаварийных работ и техническое оснащение "Университетской Ломоносовской гимназии", в сумме до 21595,0 тыс. рублей;

3. Установить, что исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания убытков (недополученных доходов), возникших в результате государственного регулирования тарифов (цен) на услуги коммунального комплекса, за счет средств казны Архангельской области, производится за счет соответствующих ассигнований, предусмотренных министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" в рамках подпрограммы "Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области" государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области", без внесения изменений в настоящий закон в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7 статьи 12 областного закона от 23 сентября 2008 года № 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", что основанием для внесения в 2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон является распределение зарезервированных бюджетных ассигнований, предусмотренных:

а) министерству образования и науки Архангельской области по направлению расходов 70110 "Резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688", включенному в соответствующие целевые статьи расходов;

б) агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области по подразделу 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" целевой статье 09 2 00 71520 "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты населения и территорий Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые подведомственными учреждениями" виду расходов 870 "Резервные средства";

в) министерству транспорта Архангельской области по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" целевой статье 68 0 00 7323Д "Резерв средств на ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера (дорожный фонд Архангельской области)".

Использование резервных средств, предусмотренных настоящим пунктом, осуществляется в порядке, установленном Правительством Архангельской области.

5. Установить, что министерство финансов Архангельской области в ходе исполнения областного бюджета с учетом фактически складывающегося дефицита областного бюджета вправе принимать решения о сокращении объемов заимствований без внесения изменений в утвержденные показатели программы государственных внутренних заимствований Архангельской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

6. Установить, что Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу вправе осуществлять в 2020 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в бюджеты муниципальных районов и городских округов Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Установить, что в 2020 году операции с межбюджетными трансфертами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в органах Федерального казначейства.

7. Остатки средств на счете Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, открытом в Отделении по Архангельской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение казенных учреждений Архангельской области и исполнительных органов государственной власти Архангельской области, могут перечисляться Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в 2020 году в областной бюджет с их возвратом до 30 декабря 2020 года на счета, с которых они были ранее перечислены, с учетом положений, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу осуществляет проведение кассовых выплат за счет средств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления казенными учреждениями Архангельской области и исполнительными органами государственной власти Архангельской области платежных документов, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

8. Установить, что при поступлении лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета по перечислению в бюджеты субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, в том числе сверх объемов соответствующих безвозмездных поступлений областного бюджета, утвержденных настоящим законом, министерство финансов Архангельской области вправе внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план областного бюджета, в том числе на сумму указанного превышения, без внесения изменений в настоящий закон.

9. Установить, что при выделении Архангельской области из федерального бюджета за счет средств нераспределенного резерва дополнительных субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений для финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением мер пожарной безопасности, тушением лесных пожаров и воспроизводством лесов, расположенных на землях лесного фонда, пострадавших в результате стихийных бедствий, а также на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, объемы или виды которых не были согласованы с Федеральным агентством лесного хозяйства в установленный срок, из-за того что необходимость их осуществления возникла в текущем финансовом году, министерство финансов Архангельской области вправе вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

10. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2019 году государственным бюджетным и автономным учреждениям Архангельской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся на 1 января 2020 года в связи с недостижением государственными бюджетными и автономными учреждениями Архангельской области утвержденных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном Правительством Архангельской области порядке возврату в областной бюджет.

11. Установить, что при согласовании главным распорядителем средств федерального бюджета - Федеральным агентством лесного хозяйства перераспределения средств субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами, подгруппами видов расходов в пределах общего объема субвенций на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, предусмотренных министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, министерство финансов Архангельской области вправе вносить соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый план областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

12. Установить, что средства, зарезервированные за счет межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области в целях социально-экономического развития Архангельской области, направляются по целевому назначению согласно перечню мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области (далее - Перечень), утвержденному первым заместителем Губернатора Архангельской области - председателем Правительства Архангельской области по согласованию с Департаментом капитального ремонта города Москвы, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий закон.

Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие Архангельской области, предусмотренные в Перечне, включаются в государственные программы Архангельской области, утверждаемые постановлениями Правительства Архангельской области.

Статья 14. Резервирование средств в составе бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить объем резервного фонда Правительства Архангельской области для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2020 год в сумме 216714,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 216714,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 216714,9 тыс. рублей.

2. Зарезервировать в составе бюджетных ассигнований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов средства областного бюджета на:

а) ликвидацию потерь дорожного хозяйства от осенне-весенних паводков и неблагоприятных последствий природного и техногенного характера на 2020 год в сумме 45000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 45000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 45000,0 тыс. рублей в составе подраздела 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 0400 "Национальная экономика";

б) финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера на 2020 год в сумме 14000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14000,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 14000,0 тыс. рублей в составе подраздела 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" раздела 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность";

в) финансовое обеспечение повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2020 год в сумме 74016,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 77746,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 83087,3 тыс. рублей в составе направления расходов 70110 "Резервные средства для финансового обеспечения повышения средней заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688", включенного в соответствующие целевые статьи расходов;

г) реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие Архангельской области, источником финансового обеспечения которых является межбюджетный трансферт, предоставленный из бюджета города Москвы бюджету Архангельской области, на 2020 год в сумме 274296,7 тыс. рублей.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством Архангельской области.

Статья 15. Приостановление действия отдельных положений областных законов

Приостановить:

а) с 1 января 2021 года до 31 декабря 2022 года действие пункта 4 статьи 11 областного закона от 22 февраля 2013 года № 613-37-ОЗ "О государственной поддержке территориального общественного самоуправления в Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2013, № 37, 41, 4; 2014, № 13; 2015, № 22; 2016, № 31; 2017, № 40);

б) до 31 декабря 2022 года действие статей 2 и 3 областного закона от 30 сентября 2011 года № 330-24-ОЗ "О статусе административного центра Архангельской области" ("Ведомости Архангельского областного Собрания депутатов", 2011, № 24; 2012, № 33; 2013, № 2, 3; 2014, № 13; 2015, № 22; 2016, № 31, 2017, № 40).

Статья 16. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Губернатор Архангельской области И.А.Орлов

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