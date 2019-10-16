Байден предcказал распад НАТО при Трампе

Бывший вице-президент и кандидат на предстоящих выборах главы США от демократов Джо Байден заявил, что с переизбранием американского лидера Дональда Трампа НАТО прекратит существование. Также, по его словам, это приведет к тому, что ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") станет атаковать Америку.

Демократ отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине. "Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб", - цитирует Байдена CNN.

У США "будут настоящие проблемы", предупредил политик. Байден считает, что Трамп "безумен, ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание". Ранее Трамп также заявлял, что у его возможного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена "не все дома".

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году.