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Рубрика: В мире

Байден предcказал распад НАТО при Трампе

Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Бывший вице-президент и кандидат на предстоящих выборах главы США от демократов Джо Байден заявил, что с переизбранием американского лидера Дональда Трампа НАТО прекратит существование. Также, по его словам, это приведет к тому, что ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") станет атаковать Америку.

Фото: Mike Blake/ AP
Байден раскритиковал решение Трампа вывести войска из Сирии

Демократ отметил, что Трамп критиковал НАТО и в то же время позитивно высказывался о российском лидере Владимире Путине. "Нашей безопасности будет нанесен серьезный ущерб", - цитирует Байдена CNN.

У США "будут настоящие проблемы", предупредил политик. Байден считает, что Трамп "безумен, ничего не знает о внешней политике и действует лишь из страха за свое переизбрание". Ранее Трамп также заявлял, что у его возможного соперника на грядущих президентских выборах Джо Байдена "не все дома".

Напомним, бывший вице-президент США Джо Байден официально объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году.

В мире США Дональд Трамп
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