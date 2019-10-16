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16.10.2019 07:40
Рубрика: Спорт

Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную

Текст: Максим Домчев
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В эфире телеканала "Россия-1" главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал о том, в каком случае он сможет вызвать в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в сентябре были выпущены по УДО из колонии.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Если игрок получает красную карточку, он пропускает следующий матч и может играть дальше. Доказывайте игрой. Но это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился. Тренерский штаб старается требовательно относиться к игрокам, но при этом быть справедливым", - сказал Черчесов.

Александр Кокорин после выхода из колонии подписал новый контракт с "Зенитом", за который сможет сыграть после зимней паузы в чемпионате РПЛ.

Павел Мамаев после выхода из колонии расторг контракт с "Краснодаром", за который играл последние годы и стал новичком "Ростова". Весной он сможет дебютировать за новый клуб. Пока же оба футболиста тренируются вместе со своими командами.

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