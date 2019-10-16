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Рубрика: В мире

Депутат Госдумы: Дети в Косово не должны быть заложниками политики

Текст: Александр Борисов (Белград)
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов принял участие в ассамблее Межпарламентского союза в Сербии, а также побывал вместе с учредителем Русской гуманитарной миссии (РГМ) Евгением Примаковым в городе Рашка, где встретился с Епископом Рашко-Призренским и Косовско-Метохийским Феодосием.
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Межпарламентской Ассамблеи Православия Сергей Гаврилов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

По информации телеканала "Царьград", во время встречи Сергей Гаврилов поблагодарил владыку Феодосия за солидарность с Русской Православной Церковью (РПЦ) во мнении о недопущении внутрихристианского раскола, а также обсудил с иерархом Сербской Православной Церкви (СПЦ) актуальные проблемы оказания помощи сербам, проживающим в Косово.
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"Введенные 100-процентные приштинские таможенные пошлины стали, по сути, запретом на ввоз в Косово товаров первой необходимости из Сербии в целях оказания давления со стороны Запада на официальную власть для ускорения признания Косово. Оказавшиеся в Косово после вмешательства НАТО сербы смогли получить помощь только в церкви - были организованы пункты выдачи лекарств, а также народные кухни, где все нуждающиеся независимо от национальности или вероисповедания имеют возможность утолить голод. Значительный вклад в реализацию этих проектов внесла НКО Русская гуманитарная миссия и лично ее учредитель Евгений Примаков", - указал Сергей Гаврилов. По его словам, "поддержка миссии по защите прав человека, в том числе прав христиан, сбор помощи многодетным семьям, находящимся на грани голода, в Косово - историческом сердце Сербии - являются приоритетными вопросами".

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Сергей Гаврилов сообщил, что "в присутствии представителей ООН и ЕС, был поднят вопрос о защите христиан в Косово, об отмене одностороннего таможенного барьера, направленного против Сербии, и лишающего сербское население жизненно важных продуктов питания". "Мирное население, в том числе дети, не должны становиться заложниками политических игр, - констатирует он. - Наша задача состоит в обеспечении граждан Сербии возможностью нормально работать, заниматься сельским хозяйством, а не пожинать плоды западной "гуманитарной интервенции".

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Напомним, что после того, как в ноябре 2018 году Приштина ввела 100-процентные таможенные пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, нацеленные на создание катастрофических условий для косовских сербов, РГМ одной из первых откликнулась на чужое горе, собрав и направив необходимую помощь. "Мы считаем, что это, несомненно, оперативное реагирование на острую кризисную ситуацию, а наша акция по оказанию помощи не должна быть использована в политических целях", - подчеркивали тогда в РГМ.

В конце сентября представители Русской гуманитарной миссии и Епархии Рашко-Призренской и Косово-Метохийской в монастыре Грачаница, расположенном в окрестностях одноименного города в Косово, осуществили передачу комплектов предметов первой необходимости многодетным семьям.

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
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"В связи со сложной гуманитарной обстановкой в регионе большое количество семей оказалось в тяжелой ситуации, не хватает базовых медикаментов и даже продуктов питания, - отметили в РГМ. - 50 коробок было распределено между прибывшими в монастырь, еще 250 комплектов направлены в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Косово и Метохии".

Справка "РГ"

Учредителем РГМ и председателем ее Наблюдательного совета является Евгений Примаков. При этом Русская гуманитарная миссия - это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, благотворительной деятельности в целях оказания помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. РГМ - первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом.

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