Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в ноябре-декабре.

Отвечая на вопросы журналистов, политик напомнил о шантаже со стороны Вашингтона. "Нам сказали, что не продадут ЗРК Patriot. И что из этого вышло? Мы купили С-400", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, контракт с Россией был заключен в 2017 году. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем активно выступают США и НАТО. Белый дом заявил, что Анкара не получит американские истребители F-35.