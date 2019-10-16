Новости

Ракетный катер открыл огонь в Японском море 04:30
Российский телескоп снял термоядерный взрыв в центре Галактики 04:02
Пенс не будет работать с демократами по импичменту Трампа 03:32
Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию 03:13
Четыре человека погибли при взрыве на газовом заводе в Бразилии 02:42
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ 02:33
Беспорядки охватили сразу несколько городов Испании 02:15
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Калифорнии 01:45
Названо условие вывода военных Турции из Сирии 01:40
Военный самолет США пролетел над турецкими войсками в Сирии 00:51
В Москве завели дело на бившую школьников учительницу 00:42
Президент ФИФА предложил пожизненно отстранять болельщиков за расизм 00:10
Правительство предложило отменить плановые проверки в рыболовной отрасли 15.10.2019
Минфин предлагает защитить попавших под санкции россиян спецнормами 15.10.2019
В Нидерландах семья девять лет ждала апокалипсиса в подвале 15.10.2019
Мэр Саратова опроверг запрет детям отклоняться от маршрута в школу 15.10.2019
В Совфеде прокомментировали требования Киева о "роспуске" ЛНР и ДНР 15.10.2019
"Газпрому" принудительно отключили импортную технику через спутник 15.10.2019
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь 15.10.2019
Самарская область вышла в лидеры рейтинга по механизмам поддержки СОНКО 15.10.2019
Эксперт отметил социальную направленность проекта столичного бюджета на 2020 год 15.10.2019
Достижения "Почты России" в области технологий отмечены престижной премией 15.10.2019
Авторы фильма о крушении MH17 в Донбассе попали в базу "Миротворца" 15.10.2019
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года 15.10.2019
Хоакин Феникс врезался на Tesla в пожарную машину 15.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
Московская скорая помощь празднует 100-летний юбилей
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустил автобусы в Шереметьево
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
Роскачество проверило микроволновки на утечку излучения
16.10.2019 03:13
Рубрика: В мире

Эрдоган назвал сроки завершения поставок С-400 в Турцию

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поставки российских зенитных ракетных систем С-400 завершатся в ноябре-декабре.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Глава МИД Турции объяснил покупку российских ЗРС С-400

Отвечая на вопросы журналистов, политик напомнил о шантаже со стороны Вашингтона. "Нам сказали, что не продадут ЗРК Patriot. И что из этого вышло? Мы купили С-400", - подчеркнул Эрдоган.

Напомним, контракт с Россией был заключен в 2017 году. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем активно выступают США и НАТО. Белый дом заявил, что Анкара не получит американские истребители F-35.

Партнеры США выстроились в очередь за С-400
В мире Ближний Восток Турция Русское оружие
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин получил черный пояс в ОАЭ
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии
В Госдуме одобрили рост пенсий выше инфляции в ближайшие три года
Грызлов: Киев сорвал процесс разведения войск в Донбассе
Минюст потребовал ликвидировать движение "За права человека"