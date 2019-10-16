Kia выпустит кроссовер меньше и дешевле Seltos

Субкомпактный кроссовер Kia под кодовым названием QYI появится летом 2020 года. Этот автомобиль займет в линейке корейской компании место ниже Seltos - доступного "паркетника", продажи которого только что стартовали.

Машина будет создана специально для индийского рынка, где Seltos уже бьет все рекорды продаж. Затем новинка сможет отправиться и на экспорт, пишет портал Car and Bike.

Никаких технических подробностей не приводится. Известно лишь, что конкурентами QYI (при выходе на рынок он получит другое название) станут Hyundai Venue, Maruti Suzuki Vitara Brezza, Mahindra XUV300, Ford EcoSport и Tata Nexon. А значит длина кузова "малыша" составит, скорее всего, менее 4 метров.

Еще одна версия - что самый доступный Kia разделит моторную гамму с соплатформенным Venue. Следовательно, можно ожидать атмосферный двигатель Kappa объемом 1,2 литра (83 л.с.), а также турбированные бензиновый 1.0 T-GDI (120 л.с.) и дизельный 1.4 CRDI (90 л.с.). Первому в пару положена 5-ступенчатая "механика", второму - 6-ступенчатая и "робот" с двумя сцеплениями, третьему - только 6МКП.

Ожидается, что при всей доступности Kia сделает QYI технологичным - для попадания в молодежную аудиторию. Из опций предполагаются сенсорный экран, продвинутая мультимедиа, а также ряд систем безопасности, появившихся на Seltos. Наверняка у него будет яркая раскраска кузова, в том числе и контрастная крыша.

Однако ни один из вышеперечисленных автомобилей не представлен в России, а потому есть сомнения, что у нас может появиться и субкомпакт от Kia. Тем не менее будет интересно посмотреть на автомобиль, представить который Kia надеется на индийском автошоу Auto Expo в феврале 2020 года. В серию он может отправиться уже в июле.

Кстати, кроме QYI на выставке будет представлен новый премиальный минивэн Kia Carnival. Впрочем, опять же речь идет о специфической модификации для Индии. Глобальная модель под названием Sedona уже вышла, в частности, на американский рынок.