"Красивые" автомобильные номера предложили продавать через госуслуги

Автовладельцам, желающим ездить на автомобиле с "красивыми" номерами, решили облегчить жизнь. МВД предложило продавать "заказные" регистрационные знаки через портал госуслуг. Об этом на всероссийском совещании руководителей ГИБДД в Екатеринбурге рассказал начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров.

Схема такова: региональные подразделения Госавтоинспекции будут выбирать пользующиеся особым спросом номера и заносить их в отдельный реестр.

Автовладельцы смогут купить их через платформу госуслуг. В Минэкономразвития предложили другой вариант - выдавать такие номера через 30-дневный аукцион. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Напомним, с нового года в России должен заработать закон о регистрации транспортных средств. Документ предусматривает, что с начала будущего года машины без номеров выезжать на дороги не смогут. Подержанные автомобили, выставленные на продажу, уже имеют регистрационные знаки. А для новых машин закон устанавливает возможность регистрации с помощью дилеров. В этом случае владелец сразу получит машину с документами и номерами.

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