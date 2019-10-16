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16.10.2019 16:30
Рубрика: Легковые авто

Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Представительство Haval анонсировало скорый старт продаж купе-кроссоверов F7x в России.

Компания сообщила, что производство новинки уже стартовало на заводе в Тульской области. Вскоре модель будет представлена официально, а затем стартуют продажи. Точные даты в пресс-релизе, который поступил в "РГ", не указаны.

Фото: Пресс-служба Haval
Кроссоверы Haval F7 оказались в дефиците

Напомним, Нaval F7x - купеобразная версия уже известного россиянам кроссовера F7. По всей видимости, к этой машине планируется привлечь внимание более молодой аудитории. При этом автомобиль, вероятно, будет дороже. По крайней мере, в Китае минимальная стоимость купе-SUV выше.

Напомним, Одобрение типа транспортного средства на F7x Haval получил еще в сентябре. Купе-кроссовер за счет геометрии кузова на 5 мм короче F7 и на 35 мм ниже. Ширина и колесная база остались прежними. В снаряженном состоянии F7x чуть тяжелее - на 68 кг. Во всем остальном технические характеристики моделей соответствуют.

Оснащаться машина будет теми же турбомоторами Great Wall 1.5 и 2.0 на 150 и 190 л.с. соответственно и 7-ступенчатыми "роботами" с двумя сцеплениями мокрого типа.

До сих пор на тульском заводе Haval собирали только кроссовер F7. С мая по сентябрь автомобиль разошелся тиражом в 1234 экземпляра. Вскоре к F7 и F7x на конвейере тульского завода должен присоединиться внедорожник H9.

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#Haval