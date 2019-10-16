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Рубрика: В мире

Названо условие вывода военных Турции из Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/ AP Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/ AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar/ AP

Турецкий президент Реджеп Эрдоган намеревается вывести войска из Сирии, когда операция "Источник мира" завершится. Это произойдет после ликвидации находящихся там террористических группировок.

Фото: Минобороны РФ
Минобороны РФ показало на карте нынешнюю ситуацию в Сирии

"Как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии", - заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Однако пока он затруднился спрогнозировать сроки завершения кампании.

Лаврентьев подчеркнул, что Россия выступает против того, чтобы турецкие войска находились в Сирии на постоянной основе, информирует ТАСС. Он также напомнил, что согласно Аданскому соглашению 1998 года, турецкие войска могут заходить на территорию Сирии на глубину до пяти километров для борьбы с курдами.

Эрдоган ранее заявлял, что главная цель Турции - очистить Сирию от боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и курдских Отрядов народной самообороны. Анкара намерена создать зону безопасности глубиной около 30-35 километров от своей границы на территории Сирии.

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