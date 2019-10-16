Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В ГИБДД рассказали, чем заменят в России камеры-треноги 22:06
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге 17:15
Купе-кроссоверы Haval F7x скоро доберутся до дилеров 16:30
Полиция Монголии пересела на Lada 4x4 16:01
16.10.2019 21:28
Рубрика: Легковые авто

Первый электромобиль Volvo: представлен XC40 Recharge

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Вот и шведская Volvo начинает погоню за Tesla - компания представила свой первый полностью электрический кроссовер XC40 Recharge.

Фото: https://twitter.com/x6ypJ4Qfu9e78k2
В Сеть попали шпионские фото новой Toyota Yaris

У автомобиля очень неплохие характеристики: электрическая силовая установка с полным приводом (408 л.с.), автономный пробег более 400 км, а за 40 минут можно получить 80% зарядки.

Ну и планы грандиозные. На протяжении последующих пяти лет Volvo будет каждый год выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году одну половину общего объёма продаж составят именно электромобили, другую - гибриды.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Recharge (с англ. "перезагрузка", "перезарядка") станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
"Бронетранспортер из будущего". Маск рассказал о внешности пикапа Tesla

Также Volvo рассчитывает снизить выбросы диоксида углерода от производственно-сбытовых операций, довести долю переработанного пластика в автомобилях до 25 процентов и на четверть сократить углеродный след от всей деятельности в целом.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Volvo Cars и Geely объявили о намерении выделить разработку и создание двигателей, гибридных и электрических силовых установок в отдельный бизнес.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo