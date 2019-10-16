Первый электромобиль Volvo: представлен XC40 Recharge

Вот и шведская Volvo начинает погоню за Tesla - компания представила свой первый полностью электрический кроссовер XC40 Recharge.

У автомобиля очень неплохие характеристики: электрическая силовая установка с полным приводом (408 л.с.), автономный пробег более 400 км, а за 40 минут можно получить 80% зарядки.

Ну и планы грандиозные. На протяжении последующих пяти лет Volvo будет каждый год выводить на рынок новый электрический автомобиль. Компания ожидает, что к 2025 году одну половину общего объёма продаж составят именно электромобили, другую - гибриды.

Фото: Пресс-служба Volvo.

Recharge (с англ. "перезагрузка", "перезарядка") станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

Также Volvo рассчитывает снизить выбросы диоксида углерода от производственно-сбытовых операций, довести долю переработанного пластика в автомобилях до 25 процентов и на четверть сократить углеродный след от всей деятельности в целом.

Ранее "РГ" сообщала о том, что Volvo Cars и Geely объявили о намерении выделить разработку и создание двигателей, гибридных и электрических силовых установок в отдельный бизнес.

Фото: Пресс-служба Volvo.