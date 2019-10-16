В Казани обсуждали будущее Евразийского экономического союза

Что важнее для ЕАЭС - идеология или экономика? Готов ли он к переходу на "цифровые рельсы"? Как вовлечь в интеграцию обычных людей? Эти и другие вопросы обсудили в Казани политологи, экономисты и бизнесмены из России и Беларуси. Все они собрались на экспертной сессии "5 лет Евразийскому экономическому союзу: общество, бизнес, власть", организованной Ассоциацией внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко и Казанским федеральным университетом.

Встреча прошла в рамках Первого международного научного форума по проблемам глобальной безопасности. Он был приурочен к 110-летию со дня рождения Андрея Андреевича Громыко. Гостем конференции стал внук выдающегося советского дипломата, директор института Европы РАН Алексей Громыко.

Как отметил член-корреспондент Академии наук Татарстана Вадим Хоменко, организация развивается, но нужно придать динамику процессу. И здесь не обойтись без совместных проектов.

Есть масштабные проекты у академий наук Татарстана и Беларуси в сфере ИТ. Как сообщил вице-президент Академии наук Татарстана Айрат Абдуллин, сейчас идет работа по развитию суперкомпьютерных технологий (программа СКИФ).

По мнению ректора Государственного академического университета гуманитарных наук Дениса Фомина-Нилова, без цифровизации ЕАЭС невозможно развиваться:

- Когда мы говорим об интеграции, то, увы, находимся в парадигме индустриального общества. Обсуждаем проекты на заводах, рассказываем, как здорово у нас с сельским хозяйством, но глобальные вызовы XXI века связаны не с этим. Нам в ближайшие пять лет, чтобы совершить рывок, нужно больше внимания уделить цифровой экономике и экономике знаний. И здесь помимо создания различных цифровых инструментов торговли нужно подумать и о единых цифровых базах данных.

Впрочем, сколь ни были бы важны экономика и ИТ-технологии, в основе интеграции все же должна быть идеология. Пример тому ЕС, который последние годы сотрясают кризисы. Эту проблему обозначил директор Института философии Национальной академии наук Беларуси Анатолий Лазаревич.

Он заметил, что если экспертное сообщество понимает, что происходит в ЕАЭС, то простые люди далеки от его проблем. По его словам, очень важно выстроить "ценностный контур" союза и учесть при этом прошлые ошибки.

Президент Российской ассоциации политической науки Оксана Гаман-Голутвина также считает, что членам ЕАЭС важно предложить внятный стратегический проект.

- К сожалению, нам приходится до сих пор сталкиваться с последствиями недальновидной политики России в 90-е годы. Когда ближнее зарубежье ушло из сферы внешней политики. Считалось, что соседи все равно никуда не денутся. Но постсоветское пространство - это зона острой конкуренции между различными геополитическими проектами.

Заместитель председателя республиканского общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько предложил задуматься о роли гражданского общества в развитии ЕАЭС:

- Мы много говорим о развитии экономики, образовании. Но забываем, что за этим всем стоят люди. И они хотят знать, что они получат от своей деятельности. С моей точки зрения, политический формат в евразийском экономическом пространстве сегодня отсутствует. Здесь нет парламентской надстройки как в Союзном государстве. Это большое упущение.

Дословно

Алексей Громыко, Директор института Европы РАН:

- Пять лет для такого проекта это, конечно, мало, но сделано за это время много. Миллионы людей в странах, которые стали членами ЕАЭС, пользуются его благами. Большая масса товаров свободно передвигается без каких-либо таможенных преград на этом огромном пространстве от Атлантики до Тихого океана. Проблемы есть, но было бы странно, если бы их не было. Тем более что эти пять лет пришлись на очень сложный период. В 2008 году мир потряс экономический кризис. И до сих пор его последствия сказываются. Сейчас есть новые данные, что мировая экономика замедляет свой рост, а ЕАЭС находится в этой глобальной среде. Но тот факт, что подписаны торговые соглашения с Вьетнамом, Сингапуром, Ираном, Китаем, показывает, что это объединение интересно и для внешнего мира. Обсуждается сотрудничество с Израилем и Египтом, должны начаться переговоры с Индией.

При запуске проекта высказывалось мнение, что это нечто искусственное, что союз асимметричный, поскольку экономика России занимает в нем львиную долю, а это создаст непреодолимое препятствие в развитии. На самом деле это не так. Да, есть плюсы и минусы. Но никто не ставит под сомнение органичность идеи интеграции стран на постсоветском пространстве. В конце концов, они интегрировались в разных формах веками. Почему XXI век должен стать исключением?