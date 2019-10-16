В Кирове признали вменяемой мать девочки, умершей от голода

В Кирове мать трехлетней девочки, умершей в феврале этого года от голода, признали вменяемой. Такие результаты показала комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, причины совершения женщиной преступления.

Следователи изъяли медицинскую карту девочки, допросили свидетелей, соседей, бабушку и отца погибшей. По их словам, мать девочки ранее думала о том, чтобы сдать ее в детский дом.

Напомним, тело трехлетней девочки обнаружили в одном из домов по улице Щорса. Экспертиза показала, что она умерла от обезвоживания, голода и переохлаждения организма.

Женщина 1997 года рождения оставила ее одну на несколько дней. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего с особой жесткостью". Сейчас обвиняемая находится под стражей.