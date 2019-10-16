Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме

Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

- На данный момент мы занимаемся организацией прямого телемоста с Илоном Маском, который состоится 18 октября вечером на площадке форума, - рассказал Виталий Воронов.

Подробности того, как будет организована видеотрансляция и общение с Илоном Маском, департаменте не сообщили.

Как ранее писала "РГ", Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре. Это приглашение было сделано нестандартным способом. В американском штате Калифорния, городе Хоторн, где находится штаб-квартира компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск, появились билборды, приглашающие бизнесмена приехать на форум в Краснодар.

Баннеры были расположены непосредственно рядом с офисом SpaceX с расчетом на то, что их увидит сам Илон Маск. На билбордах есть его фото, надпись, ставшая интернет-мемом "Как тебе такое?", а также ракета Falcon, разработкой которой занимается SpaceX. На билбордах также изображен QR-код, ведущий на видеоролик на английском языке, специально созданный для этой акции. Там звучала песня-приглашение для Илона Маска с просьбой принять участие в форуме.

Позже основатель SpaceX ответил на пост пользователя Katya Pavlushchenko и, комментируя видеоролик, написал по-русски: "Язык хорошо подвешен".