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16.10.2019 13:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Илон Маск примет участие в краснодарском бизнес-форуме

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Tesla Motors/РИА Новости Фото: Tesla Motors/РИА Новости
Фото: Tesla Motors/РИА Новости

Известный американский инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск примет участие в краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", который стартует 18 октября. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

- На данный момент мы занимаемся организацией прямого телемоста с Илоном Маском, который состоится 18 октября вечером на площадке форума, - рассказал Виталий Воронов.

Фото: instagram.com/typodar
Илона Маска пригласили на экономический форум в Краснодар

Подробности того, как будет организована видеотрансляция и общение с Илоном Маском, департаменте не сообщили.

Как ранее писала "РГ", Илон Маск ответил в соцсетях на приглашение посетить форум предпринимателей в Краснодаре. Это приглашение было сделано нестандартным способом. В американском штате Калифорния, городе Хоторн, где находится штаб-квартира компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск, появились билборды, приглашающие бизнесмена приехать на форум в Краснодар.

Баннеры были расположены непосредственно рядом с офисом SpaceX с расчетом на то, что их увидит сам Илон Маск. На билбордах есть его фото, надпись, ставшая интернет-мемом "Как тебе такое?", а также ракета Falcon, разработкой которой занимается SpaceX. На билбордах также изображен QR-код, ведущий на видеоролик на английском языке, специально созданный для этой акции. Там звучала песня-приглашение для Илона Маска с просьбой принять участие в форуме.

Позже основатель SpaceX ответил на пост пользователя Katya Pavlushchenko и, комментируя видеоролик, написал по-русски: "Язык хорошо подвешен".

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