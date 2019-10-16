В Кремле назвали дату и место встречи Путина с Эрдоганом

Президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи 22 октября.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердив ранее появившуюся информацию из Анкары.
Канцелярия турецкого лидера объявила, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи запланирован на 22 октября.
Напомним, что приехать в Россию - причем в ближайшие дни - Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в телефонном разговоре.
На вопрос, будут ли обсуждаться вопросы сирийского урегулирования, Песков ответил РИА Новости: "Будут".