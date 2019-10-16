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16.10.2019 23:49
Рубрика: Власть

В Кремле назвали дату и место встречи Путина с Эрдоганом

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи 22 октября.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердив ранее появившуюся информацию из Анкары.

Фото: EPA
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Канцелярия турецкого лидера объявила, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи запланирован на 22 октября.

Напомним, что приехать в Россию - причем в ближайшие дни - Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в телефонном разговоре.

На вопрос, будут ли обсуждаться вопросы сирийского урегулирования, Песков ответил РИА Новости: "Будут".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения Турецко-сирийский конфликт
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