В Кремле назвали дату и место встречи Путина с Эрдоганом

Президенты России и Турции проведут переговоры в Сочи 22 октября.

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, подтвердив ранее появившуюся информацию из Анкары.

Канцелярия турецкого лидера объявила, что визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи запланирован на 22 октября.

Напомним, что приехать в Россию - причем в ближайшие дни - Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана в телефонном разговоре.

На вопрос, будут ли обсуждаться вопросы сирийского урегулирования, Песков ответил РИА Новости: "Будут".