Зачем Ким Чен Ын забрался на священный вулкан

Лидер КНДР Ким Чен Ын вновь привлек к себе всеобщее внимание, забравшись на белом коне на священный корейский вулкан Пэктусан. Если для обычных людей это выглядит как простой пиар-ход или некоторое позерство, то у экспертов иное мнение: обычно это место вождь Страны чучхе посещает перед принятием важных решений. Не исключено, что Ким Чен Ын стал готовиться к ухудшению отношений с США и новому витку напряженности в регионе.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), председатель госсовета КНДР "на белом коне забрался на вершину горы Пэктусан, где уже выпал первый снег". Перед этим Ким осмотрел большую стройку, которая ведется у входа в горный парк Пэктусана, в уезде Самчжиён.

СМИ КНДР одновременно предоставили большое количество фотографий, на которых видно, как Ким скачет на белой лошади на фоне заснеженных гор либо позирует, находясь на самой вершине Пэктусана будучи при этом также на коне. Есть также и снимки и с его осмотра стройки в уезде Самчжиён, где, судя по кадрам, работы уже почти завершены.

По версии ЦТАК, данный конный поход вождя на гору "демонстрирует легендарный дух товарища Ким Чен Ына, который с несгибаемой волей ведет нашу Родину на борьбу с державами, обладающими огромной силой, и направляет ход истории по пути справедливости и правды".

В ходе этой поездки Ким Чен Ын выступил с критикой, направленной в сторону США. Он, в частности, сказал, что санкции США и других "враждебных сил" в отношении КНДР причиняют большие страдания, и предупредил, что эти мучения уже перерастают в "народный гнев".

Если для обычных людей все это выглядит как простая самореклама вождя КНДР, то специалисты по Северной Корее получили серьезный повод, чтобы задуматься по поводу планов Ким Чен Ына. Дело в том, что гора Пэктусан является священной для всей корейской нации, включая Южную Корею. Считается, что именно оттуда происходят корейцы. Согласно историографии КНДР, гора Пэктусан тесно связана с кланом вождей Страны чучхе -Ким Ир Сеном, Ким Чен Иром и Ким Чен Ыном. Не случайно их называют "людьми с линией крови горы Пэктусан". Нынешний вождь же поднимался обычно на вулкан тогда, когда ожидались какие-то важные события либо, как выяснялось позже, он сам собирался принять стратегические решения.

В этой связи в Южной Корее стали активно гадать, что же теперь ждать от Ким Чен Ына и от политики КНДР. Большинство экспертов, приняв во внимание еще и сделанное на вершине вулкана заявление, склоняются к тому, что это своего рода последнее предупреждение в адрес США.

Недавно в Стокгольме КНДР и США не смогли достичь прорыва в диалоге. Пхеньян при этом обвинил в провале Вашингтон, который "использует прежние подходы". Представители КНДР дали США время до конца года, намекнув, что после этого Северная Корея может изменить свою линию поведения и возобновить испытания баллистических ракет большой дальности и ядерные тесты.

В этой связи высока вероятность, что Ким Чен Ын, съездив на гору, заручился поддержкой "священных сил" вулкана и теперь готовится к серьезной смене политического курса в отношении США. То есть можно ожидать, что Ким озвучил последнее предупреждение Вашингтону, а сам намерен перейти к тактике нагнетания напряженности, если Соединенные Штаты в указанные ранее сроки никак не отреагируют и не пойдут на уступки Пхеньяну.

Если эти прогнозы верны, то можно ожидать, что в следующем году КНДР возобновит запуски ракет большой дальности, ядерные испытания, а это неизбежно спровоцирует нестабильность в регионе. Напомним, что именно так все произошло в 2016-2017 гг., когда США стали всерьез готовиться к военному удару по Северной Корее, которая резко активизировала работы по совершенствованию своих ракетно-ядерных арсеналов.

Аналогичное развитие ситуации в этот раз с большой вероятностью поставит крест на планах нынешнего президента США Дональда Трампа остаться в Белом доме на второй срок. Трамп постоянно убеждает американскую публику, что благодаря своим личным встречам с Кимом он смог снизить угрозу для США со стороны КНДР. Если КНДР возобновит испытания, то этот козырь Трампа будет нейтрализован как раз в год президентских выборов США в 2020 г. Возможно поэтому Ким пытается шантажировать таким образом Трампа, так как советники лидера Соединенных Штатов прекрасно знают подоплеку поездки Ким на Пэктусан, да и слова о "гневе народном" тоже весьма недвусмысленны.

Если подобная интерпретация и "расшифровка" намерений Кима верны, то это достаточно опасная игра со стороны КНДР. По слухам, тот же Трамп весьма импульсивен, а потому может разозлиться, если Ким Чен Ын решит возобновить ракетно-ядерные испытания. Не исключено, что Трамп попытается склонить чашу весов на свою сторону перед выборами, решив устроить "маленькую победоносную войну", благо КНДР может дать для этого предлог. Впрочем, пока некоторое время у Вашингтона и Пхеньяна есть, чтобы еще раз попытаться найти общий язык.