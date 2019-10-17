Боксер умер после полученной на ринге травмы

За последние четыре месяца это уже третий подобный случай. В июле с разницей в несколько дней от травм головы, полученных во время поединков, скончались сразу два боксера - россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.

В поединке против Конвелла Дэй дважды побывал в нокдаунах, а в десятом раунде после удара противника оказался в нокауте.

Рефери поединка заметил, что спортсмен не приходит в сознание, и оперативно вызвал медиков, которые доставили Дэя в больницу. Там ему была проведена операция, а сам боксер был погружен в искусственную кому, из которой он не смог выйти.

"Я не хотел, чтобы произошло подобное, я вышел на ринг ради победы, - сказал USA Today Чарльз Конвелл. - Я бы все отдал за возможность вернуть все назад. Такого не заслуживает никто".

Дэй не был новичком на ринге. На его счету 22 поединка, в которых он одержал 17 побед при одной ничьей и четырех поражениях.