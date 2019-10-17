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17.10.2019 07:01
Рубрика: Спорт

Боксер умер после полученной на ринге травмы

Текст: Максим Домчев
Очередная трагедия произошла в мире профессионального бокса. 27-летний американец Патрик Дэй, получивший тяжелую травму головы во время поединка против Чарльза Конвелла 13-го октября, несмотря на все старания врачей, скончался, не приходя в сознание.
Фото: REUTERS/JON DURR Фото: REUTERS/JON DURR
Фото: REUTERS/JON DURR

За последние четыре месяца это уже третий подобный случай. В июле с разницей в несколько дней от травм головы, полученных во время поединков, скончались сразу два боксера - россиянин Максим Дадашев и аргентинец Уго Сантильян.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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В поединке против Конвелла Дэй дважды побывал в нокдаунах, а в десятом раунде после удара противника оказался в нокауте.

Рефери поединка заметил, что спортсмен не приходит в сознание, и оперативно вызвал медиков, которые доставили Дэя в больницу. Там ему была проведена операция, а сам боксер был погружен в искусственную кому, из которой он не смог выйти.

"Я не хотел, чтобы произошло подобное, я вышел на ринг ради победы, - сказал USA Today Чарльз Конвелл. - Я бы все отдал за возможность вернуть все назад. Такого не заслуживает никто".

Дэй не был новичком на ринге. На его счету 22 поединка, в которых он одержал 17 побед при одной ничьей и четырех поражениях.

Спорт Бокс Общество Утраты
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