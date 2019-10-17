Изготовлявших "летающие бомбы" радикалов задержали в Гонконге

В Гонконге задержали двух человек за изготовление "летающих бомб" с использованием дронов. Среди них один несовершеннолетний - 17-летний студент.

У нарушителей изъяты три беспилотника и шесть бутылок с зажигательной смесью, дымовые шашки, ножи и компоненты для создания бомб, передает The Standard.

Подобное устройство, спрятанное в цветочной клумбе, взорвалось, когда рядом остановилась полицейская машина. Инцидент произошел на Натан роуд (Монгкок, район Коулун). В результате случившегося никто не пострадал.

Напомним, массовые акции протеста в мегаполисе не утихают более четырех месяцев. Очередная демонстрация запланирована на ближайшее воскресенье.