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17.10.2019 11:40
Рубрика: Власть

Комитет Госдумы поддержал проект о горячем питании в школах

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о горячем питании в школах для учащихся младших классов.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Авторами инициативы стали спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также лидеры всех парламентских фракций.

Правительство документ уже поддержало с учетом ряда замечаний, которые рекомендуется исправить в рамках второго чтения.

Законопроект устанавливает особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Документ уточняет понятия качества пищевой продукции, характеристики безопасности, пищевой ценности.

В силу разнообразия рациона школьников и возможности аллергии на уровне федерального закона законодатели решили отразить лишь общие требования. В частности, прописали, что в рационе учеников начальных классов обязательно наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. При этом "абы чем" ребенка кормить будет нельзя: должны учитываться требования СанПиНа по детскому питанию - нормы потребления основных видов пищевой продукции, обеспечения энергией, пищевыми веществами, массы порций.

Фото: Наталья Медведева/ ТАСС
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Источником финансирования будут бюджеты регионов, которым на эти цели могут предоставляться субсидии из федерального бюджета.

В апреле в Госдуме приводились данные, что даже льготники охвачены одноразовым горячим питанием только на 64%. При этом почти половина родителей дает детям в школу домашнюю еду. Большинство детей берет с собой в школу сухой перекус и снеки, горячее питание носят лишь 9% детей. По мнению экспертов, это свидетельство кризиса системы социального питания. В пояснительной записке указано, что в структуре выявленных заболеваний среди детей первое место занимают болезни органов пищеварения.

"Мы должны обеспечить школьников полезным и разнообразным питанием", - ранее заявил один из инициаторов документа Вячеслав Володин. Он напомнил, что здоровье детей - приоритет и для родителей, и для государства. Поэтому необходимо закрепить основные принципы здорового и безопасного питания, четко прописать обязательность горячих блюд в рационе детей.

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