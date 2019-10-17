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Рубрика: В мире

Министр финансов США рассказал о работе над сделкой с КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что ведется работа над текстом торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Соответствующие бумаги должны быть подписаны в следующем месяце.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай продолжает увеличивать внешнюю открытость в финансовой сфере

Мнучин признался, что был бы готов при необходимости поехать в Пекин, однако от Китая пока не поступало приглашений, передает ТАСС.

Напомним, по итогам двухдневных торговых переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, США и Китай достигли ряда договоренностей, которые касаются интеллектуальной собственности, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции в США. По мнению Трампа, этого вполне достаточно, чтобы подписать соглашение. Американский лидер предположил, что церемония подписания может пройти на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.

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