Министр финансов США рассказал о работе над сделкой с КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что ведется работа над текстом торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем. Соответствующие бумаги должны быть подписаны в следующем месяце.

Мнучин признался, что был бы готов при необходимости поехать в Пекин, однако от Китая пока не поступало приглашений, передает ТАСС.

Напомним, по итогам двухдневных торговых переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, США и Китай достигли ряда договоренностей, которые касаются интеллектуальной собственности, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции в США. По мнению Трампа, этого вполне достаточно, чтобы подписать соглашение. Американский лидер предположил, что церемония подписания может пройти на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.