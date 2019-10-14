Трамп: Китай начал выполнять условия торговой сделки с США

Китай начал выполнять условия новой торговой сделки. Об этом написал в Twitter президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, Пекин приступил к закупкам американской сельхозпродукции.

Напомним, двухдневные переговоры завершились 11 октября в Вашингтоне. Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что они были плодотворными. Стороны достигли частичных договоренностей, которые касаются интеллектуальной собственности, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции. В пятницу Трамп заявил, что этого достаточно для подписания соглашения на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты не будут повышать с 15 октября таможенные пошлины на товары из Китая.

"Мы завершим масштабную первую часть сделки и приступим сразу ко второй части", - заявил американский лидер. Эксперты также отмечают значительный прогресс в данном вопросе.