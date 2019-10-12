США не будут повышать пошлины на китайские товары с 15 октября

Соединенные Штаты не будут повышать с 15 октября таможенные пошлины на товары из Китая, как планировалось ранее. Об этом заявил в пятницу министр финансов Стивен Мнучин по итогам двухдневных американо-китайских торговых переговоров в Вашингтоне.

По словам Мнучина, не повышать пошлины попросил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а президент США Дональд Трамп одобрил. "Пока мы занимаемся бумажными вопросами, мы не будем повышать пошлины с 25% до 30% на следующей неделе", - цитирует министра ТАСС.

Речь идет о повышении пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год до 30%, запланированном на 15 октября. Ранее Трамп отложил на две недели введение пошли по просьбе Лю Хэ, а также в связи с празднованием 70-летия Китайской Народной Республики.

Напомним, по итогам переговоров, состоявшихся в Вашингтоне, США и Китай достигли ряда договоренностей, которые касаются интеллектуальной собственности, финансовых услуг и закупок сельхозпродукции в США. В пятницу Трамп заявил, что этого достаточно для подписания соглашения. Американский лидер предположил, что церемония подписания может состояться на саммите АТЭС в Чили 16-17 ноября.