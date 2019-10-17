Неизвестные избили организатора протестов в Гонконге

Один из организаторов протестного движения в Гонконге Джимми Шам был избит неизвестными.

На мужчину напали в среду вечером в районе Монгкок. В руках у злоумышленников были молотки и гаечные ключи. После нападения хулиганы сели в машину и скрылись, а Шам был госпитализирован, сообщает ТАСС.

Это уже не первый инцидент, связанный с нападением на активистов в Гонконге. Напомним, массовые акции протеста в мегаполисе не утихают более четырех месяцев. Очередная демонстрация запланирована на ближайшее воскресенье.