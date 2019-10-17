Советский "Вий" снова признан одним из самых страшных фильмов в истории

Авторитетное издание Indiewire опубликовало топ-100 самых лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографа.

Данный чарт интересен тем, что советский "Вий", поставленный в 1967-м Ершовым и Кропачёвым, занял в этом списке 89-ю строчку. Даже теперь лента, основанная на одноименной повести Гоголя, холодит кровь в жилах зрителей.

Характерно, что создатели во время съемок сделали упор на молодых артистов, многие из которых в то время были еще только студентами театральных учебных заведений. Среди них - Наталья Варлей и Леонид Куравлев - исполнители главных ролей.

Авторы подборки сравнивают художественное оформление отечественной нетленки с современными работами Гильермо дель Торо.

На первое же место составители рейтинга поставили картину "Сияние" (1980) Стэнли Кубрика, вторая и третья позиции отошли к "Техасской резне бензопилой" (1974) и "Ребенку Розмари" (1968) соответственно.

Ранее "Вий" попал в список лучших хорроров по версии авторитетного профильного сайта Bloody Disgusting.