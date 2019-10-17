Новости

У "гардемарина" Жигунова за многомиллионный долг отобрали квартиру 15:47
Вышел трейлер продолжение фильма "Лёд" с Александром Петровым 15:32
Вышел почти пятиминутный трейлер фантастического боевика "Аванпост" 15:13
Еще один клип Guns N' Roses набрал миллиард просмотров на YouTube 13:01
Пятый муж Лолиты подал на развод 12:34

Советский "Вий" снова признан одним из самых страшных фильмов в истории

Новости
    17.10.2019, 14:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Авторитетное издание Indiewire опубликовало топ-100 самых лучших фильмов ужасов за всю историю кинематографа.

Данный чарт интересен тем, что советский "Вий", поставленный в 1967-м Ершовым и Кропачёвым, занял в этом списке 89-ю строчку. Даже теперь лента, основанная на одноименной повести Гоголя, холодит кровь в жилах зрителей.

Характерно, что создатели во время съемок сделали упор на молодых артистов, многие из которых в то время были еще только студентами театральных учебных заведений. Среди них - Наталья Варлей и Леонид Куравлев - исполнители главных ролей.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной

Авторы подборки сравнивают художественное оформление отечественной нетленки с современными работами Гильермо дель Торо.

На первое же место составители рейтинга поставили картину "Сияние" (1980) Стэнли Кубрика, вторая и третья позиции отошли к "Техасской резне бензопилой" (1974) и "Ребенку Розмари" (1968) соответственно.

Ранее "Вий" попал в список лучших хорроров по версии авторитетного профильного сайта Bloody Disgusting.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Сын "Тарзана" убил свою мать, бывшую "Мисс Флорида", и был застрелен 12:03
Видео: актриса Хелен Хант госпитализирована после ДТП 11:38
Умер Сэм Бобрик - один из создателей "Флинтстоунов" и Гомера Кучи 11:03
Фото: у Тимати родился сын 16.10.2019
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Фото: актеры "Друзей" собрались в полном составе 16.10.2019
Дженнифер Энистон прокомментировала возможность продолжения "Друзей" 15.10.2019
Генри Кавилл признался, что и раньше был фанатом "Ведьмака" 15.10.2019
⧣ экранизации
Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
Вышел русский трейлер "Доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим 15.10.2019
Вышел трейлер сериала по "Темным началам" Пулмана 04.10.2019
Вышел трейлер еще одного сериала по "Войне миров" Уэллса 01.10.2019
⧣ ужасы
Фото: kinopoisk.ru
Канал HBO заказал сериал по культовой трилогии "Маньяк-полицейский" 11.10.2019
Вышел трейлер "русского "Чужого" - хоррора "Спутник" с Акиньшиной 07.10.2019
Новый сезон "Очень странных дел" официально анонсирован 01.10.2019