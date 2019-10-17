В Уфе управляющую банка арестовали за хищение 43 млн рублей

Ленинский районный суд Уфы избрал меру пресечения для 39-летней управляющей допофисом банка, обвиняемой в хищении 43 миллионов рублей. Она будет находиться под домашним арестом, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По версии следствия, с января 2017 по июля 2019 года она вместе со своей подчиненной неоднократно брала деньги из кассы банка. Чтобы скрыть преступление и недостачу, женщины оформляли закрытие вкладов клиентов. В итоге 50 вкладчиков лишились своих средств.

Управляющей офисом предъявили обвинение в хищении денежных средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Между тем накануне ленинский районный суд продлил срок ареста предполагаемой сообщнице управляющей, работавшей в банке кассиром.

Следователи продолжают устанавливать потерпевших по этому делу.