В честь новосибирца назвали жука-плоскохода с пучком волос на голове

Как рассказал новосибирец на своей странице в соцсети "ВКонтакте", новый вид насекомого открыл доктор биологических наук сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Андрей Легалов.

По словам Владимира Анискина, специализация и большая часть открытий биолога связаны с изучением насекомых в янтаре и отпечатках. На этот раз новый вид жука был обнаружен в кусочке древней смолы. Для того чтобы определить место происхождения янтаря, Легалов обратился к физикам Института теоретической и прикладной механики СО РАН и, в частности, к Владимиру Анискину.

- Обычно балтийский янтарь легко идентифицируется по наличию волосков дуба, но в этом камне их не было, - поясняет ученый-микроминиатюрист. - Поэтому были сомнения, и требовалось достоверным методом установить происхождение янтаря. Мы предложили попробовать метод лазерно-индуцированной флюоресценции. Были рассмотрены несколько образцов янтарей (в том числе с "моим" жуком) из разных месторождений янтаря - Бирма, Доминикана и Балтика. Получены спектры лазерно-индуцированной флуоресценции образцов. Анализ спектров позволил достаточно убедительно идентифицировать янтарь с жуком как балтийский.

В благодарность за помощь в идентификации происхождения жука его первооткрыватель включил имя Анискина в название нового вида. Официально жук будет именоваться Cenocephalus aniskini Legalov, sp. nov. Статья с описанием необычного жука отправлена в специализированный научный журнал, после его выхода в свет название насекомому будет присвоено официально.

По словам Владимира Анискина, его новоиспеченный тезка относится к семейству плоскоходов, эти жуки живут в древесине стволов и питаются грибами, которые сами же и "выращивают". Жука, найденного в янтаре, отличает пучок волос на голове, напоминающий микроминиатюристу шапочку. По словам ученого, этому куску янтаря с жуком около 30-50 миллионов лет.