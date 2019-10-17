Последствия экономических преступлений - взяточничества, халатности - могут быть чудовищными, что доказала трагедия в построенном с нарушениями кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где погибло шестьдесят человек. При этом взяточников нелегко разоблачить, это одна из самых латентных категорий преступлений. Можно ли вычислить мздоимца по голосу, и какую еще помощь в борьбе с коррупцией способна оказать наука о следах - криминалистика, - в материале "РГ".

- В составе следственного управления СКР по Новосибирской области уже несколько лет действует высокотехнологичная лаборатория, которую мы постоянно развиваем, - сообщил корреспонденту "РГ" руководитель ведомства, генерал-майор юстиции Андрей Лелеко. - В том числе открываются новые направления судебно-экспертных исследований. Например, мы проводим фоноскопические, лингвистические экспертизы, которые позволяют оценить эмоциональную окраску и смысловое содержание текста. Такие данные могут свидетельствовать и о наличии признаков коррупционной составляющей.

По словам главы областного СУ СКР, очень часто доказательством получения взятки или же ее вымогательства становятся аудиозаписи переговоров. При этом заинтересованные лица, как правило, стараются изложить требования в завуалированной форме. Однако их это не спасает: эксперты-лингвисты способны определить, о чем на самом деле идет разговор, выдвигает ли один из собеседников имущественные требования.

А совсем недавно в структуре регионального ведомства появились дополнительные криминалистические направления - здесь выполняют строительные и оценочные экспертизы. Специалисты этого профиля буквально незаменимы при расследовании налоговых и коррупционных преступлений. Они способны детально оценить стоимость имущества, чтобы сделать выводы о реальности, правомерности той или иной сделки. Это важно, например, когда сумма сделки искусственно занижается с целью получения преимуществ. Также работники подразделения помогают в оценке имущества, на которое накладывается арест в целях обеспечения возмещения ущерба.

- Строительно-техническая экспертиза также имеет достаточно широкий профиль применения, - подчеркивает Андрей Лелеко. - В том числе это оценка качества строительства, полноты выполненных работ, когда речь идет о нарушениях в сфере государственного и муниципального заказа. У нас такие дела не редкость: работы оплачиваются по контракту в полном объеме, но когда исследуем результат, готовый объект, вы-ясняется, что большая часть условий не выполнена. В итоге возникает угроза здоровью и жизни людей.

Чтобы оценить состояние сооружения или здания начиная с толщины стен и заканчивая качеством материалов, сегодня используется высокоточное оборудование. В частности, термогигроанемометр способен определить скорость и температуру воздушного потока, уровень влажности и ряд других параметров; лазерный дальномер с точностью до миллиметра показывает расстояние до 300 метров; немецкий детектор электропроводки "видит" сквозь стены и находит не только металлы под напряжением, но и пустоты в конструкции, деревянные элементы, пластик. Отечественный же прибор для диагностики свай дает полную картину по качеству ключевых элементов и соответствия их нормативам.

Весь этот арсенал используется не только для того, чтобы установить сам факт нарушений при строительстве, но и чтобы определить виновника уже случившегося ЧП. Криминалистическое оборудование применялось при установлении причин недавнего обрушения стены при реконструкции теплораспределительной станции в Ленинском районе Новосибирска, где погибли трое рабочих. Сейчас результаты исследований переданы в центральный аппарат СКР.

Только с помощью спецоборудования удалось определить причины и виновника недавнего ЧП в Новосибирске: женщина с коляской, в которой находился малыш, провалилась в яму с кипятком, и ребенок оказался в реанимации ожогового центра. Где именно произошла авария, почему грунт прямо под тротуаром оказался размыт - на эти вопросы без помощи криминалистики не ответить. Хотя, собственно, без этой науки не обойтись и в более очевидных случаях, подчеркивает руководитель управления СКР.

- Нередко подозреваемого удается найти в считанные часы только благодаря качественно проведенному осмотру места происшествия, - отмечает Андрей Лелеко. - К примеру, одним из первых серьезных дел, в расследовании которого мне довелось принять участие (я тогда работал на Урале), было заказное убийство. Это середина 1990-х. Поступило сообщение о стрельбе, и, прибыв, мы обнаружили тело мужчины в автомобиле. Есть способ найти мес-то, откуда был произведен выстрел, вычислив траекторию полета пули - для этого в пулевое отверстие вставляется специальный стержень. Специалист способен оценить, из какой точки велась стрельба, - тогда все указывало на окно одного из домов. В установленной квартире оказались члены ОПГ, причем при них находился внушительный арсенал огнестрельного оружия. Буквально по следам удалось найти виновных и в разбойном нападении на предприятие Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Зная, что в сейфе хранится зарплата для сотрудников, преступники разогнули решетку при помощи домкрата, ворвались в помещение и убили сторожа. "Натоптали" серьезно: по всей бухгалтерии были разбросаны бумаги, а на них - следы обуви. Сразу преступление раскрыть не удалось, но спустя несколько месяцев, когда появилась дополнительная информация о подозреваемых, следователям пригодились зафиксированные на месте следы. По ним и установили причастных.

Кстати

Службе криминалистики 19 октября исполняется 65 лет. Институт следователей-криминалистов был образован указанием Генерального прокурора СССР в 1954 году.