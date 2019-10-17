В Керчи прошел митинг, посвященный памяти жертв трагедии в колледже

У Керченского политехнического колледжа провели митинг-реквием по случаю годовщины массового убийства студентов и сотрудников образовательного учреждения.

В мероприятии приняли участие и. о. вице-премьера крымского правительства Игорь Михайличенко, вице-спикер Госсовета республики Алла Пономаренко, министр образования Крыма Наталья Гончарова, глава горсовета Керчи Мая Хужина, и.о. главы администрации Керчи Сергей Шимко, депутаты Керченского городского совета, руководители предприятий города, преподаватели и студенты колледжа.

Невозможно подсчитать число сломанных трагедией судеб, пролитых слез и потерянных надежд в результате этой трагедии, как и оценить всю боль, оставшуюся в душе тех, кто навсегда потерял любимых и близких людей, отметили участники митинга. Они возложили цветы к памятному знаку (камню), установленному у входа в колледж в память о погибших.

В конце мероприятия священники отслужили траурную панихиду.

Как сообщалось ранее, 17 октября объявлен в Керчи траурным днем. Ровно в 9.00 в память о сотрудниках и студентах, трагически погибших 17 октября 2018 года, Керчь замерла в единой минуте молчания.

Траурные мероприятия проходят на предприятиях и в организациях всех форм собственности. В городе приспущены флаги РФ и Республики Крым, флаги Керчи. На площади имени Ленина установлен импровизированный мемориал, к которому в течение дня жители и гости города несут свечи и цветы.

Напомним, 17 октября 2018 года студент колледжа Владислав Росляков взорвал в корпусе учебного заведения самодельную бомбу и устроил стрельбу. В результате погиб 21 человек, в том числе 16 студентов и пять сотрудников учебного заведения. Этим летом от последствий полученных ранений скончалась преподавательница колледжа. Сам Росляков покончил с собой. Более 50 человек получили ранения.