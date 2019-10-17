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17.10.2019 18:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийцы жительницы Екатеринбурга уже находились в федеральном розыске

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

Трое обвиняемых в резонансном убийстве молодой матери из Екатеринбурга, пропавшей после решения продать свою иномарку, с сентября этого года находились в федеральном розыске за совершение другого преступления в Копейске, сообщили в четверг в ГУ МВД по Челябинской области.

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- 10 сентября в отношении обвиняемых мужчин и женщины было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного в городе Копейске у родителей последней, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. - Подозреваемые были объявлены в розыск. В отношении одного из мужчин также возбуждено уголовное дело о присвоении автомобиля, который он арендовал в организации для работы.

По данным из открытых источников, еще до убийства молодой автовладелицы из Екатеринбурга обвиняемые похитили мать входившей в преступную группу женщины, вывезли ее за город и избивали, вымогая 400 тысяч рублей.

Как уже сообщала "РГ", все трое арестованы до 11 декабря. СК предъявил им обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем и разбое группой лиц по предварительном сговору. Наказание за наиболее тяжкое из преступлений - вплоть до пожизненного.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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