Убийцы жительницы Екатеринбурга уже находились в федеральном розыске

Трое обвиняемых в резонансном убийстве молодой матери из Екатеринбурга, пропавшей после решения продать свою иномарку, с сентября этого года находились в федеральном розыске за совершение другого преступления в Копейске, сообщили в четверг в ГУ МВД по Челябинской области.

- 10 сентября в отношении обвиняемых мужчин и женщины было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного в городе Копейске у родителей последней, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. - Подозреваемые были объявлены в розыск. В отношении одного из мужчин также возбуждено уголовное дело о присвоении автомобиля, который он арендовал в организации для работы.

По данным из открытых источников, еще до убийства молодой автовладелицы из Екатеринбурга обвиняемые похитили мать входившей в преступную группу женщины, вывезли ее за город и избивали, вымогая 400 тысяч рублей.

Как уже сообщала "РГ", все трое арестованы до 11 декабря. СК предъявил им обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем и разбое группой лиц по предварительном сговору. Наказание за наиболее тяжкое из преступлений - вплоть до пожизненного.