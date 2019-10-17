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Samsung признала, что Galaxy S10 можно взломать, потратив всего 200 рублей

Текст:   Богдан Бобров
17.10.2019,  
17:00
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Неудачи продолжают преследовать флагманские смартфоны Samsung. Ранее на этой неделе уже сообщалось, что защита подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев Galaxy S10 была взломана обычной дешевой пленкой, купленной в интернете за 3 доллара (примерно 200 рублей).

Корейский производитель не сразу, но признал наличие уязвимости и сообщил о том, что в компании уже готовится патч, который устранит опасную брешь в безопасности. Об этом пишет Reuters.

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До тех пор всем обладателям аппарата рекомендовано прекратить использовать дактилоскопический способ авторизации для разблокировки устройства.

Напомним, во время презентации девайса в феврале этого года новый датчик отпечатков продвигали как одну из главных "фишек" гаджета и называли его революционным.

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