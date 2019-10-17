Samsung признала, что Galaxy S10 можно взломать, потратив всего 200 рублей

Неудачи продолжают преследовать флагманские смартфоны Samsung. Ранее на этой неделе уже сообщалось, что защита подэкранного ультразвукового сканера отпечатков пальцев Galaxy S10 была взломана обычной дешевой пленкой, купленной в интернете за 3 доллара (примерно 200 рублей).

Корейский производитель не сразу, но признал наличие уязвимости и сообщил о том, что в компании уже готовится патч, который устранит опасную брешь в безопасности. Об этом пишет Reuters.

До тех пор всем обладателям аппарата рекомендовано прекратить использовать дактилоскопический способ авторизации для разблокировки устройства.

Напомним, во время презентации девайса в феврале этого года новый датчик отпечатков продвигали как одну из главных "фишек" гаджета и называли его революционным.