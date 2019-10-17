Трамп обвинил Пелоси в срыве встречи с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не он, а спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вышла из себя на встрече в Белом доме, которая закончилась конфликтом.

Президент опубликовал в своем Twitter фотографию, на которой стоящая за столом Пелоси показывает пальцем в сторону Трама. "Нервная Нэнси сорвалась с катушек!" - написал глава Белого дома.

Ранее представители Демократической партии пожаловались на оскорбления со стороны президента во время встречи для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава партии Чак Шумер утверждал, что Трамп назвал спикера палаты представителей Нэнси Пелоси "третьесортным политиком". В итоге представители партии были вынуждены покинуть встречу, так ни о чем и не договорившись.

Напомним, что палата представителей конгресса США приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии. Решение было принято подавляющим большинством голосов: 354 против - 60, четверо воздержались.