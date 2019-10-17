В мире
17.10.2019 15:30
Текст: Юрий Сизов

В Беларуси задержано 235 транзитных незаконных мигрантов

На систематические попытки транзитного перемещения в страны ЕС через Беларусь незаконных мигрантов из государств Азии, Африки и Латинской Америки обратил внимание 17 октября государственный секретарь Совета безопасности РБ Станислав Зась. Выступая на заседании Совета командующих погранвойсками в Минске, он сообщил, что только за девять месяцев текущего года на границе задержано 235 транзитных незаконных мигрантов, а годом раньше их общее число составляло 545, информирует БЕЛТА.

Зась констатировал, что создана надежная система обеспечения пограничной безопасности на рубежах соседних государств, но, тем не менее, при пересечении белорусской границы только в прошлом году выявлено 28 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и экстремистским террористическим организациям. "В этом году на наших границах выявлено 20 таких человек ", - отметил он.

Активизировалась, по словам госсекретаря Совета безопасности, и деятельность международных преступных групп по созданию устойчивых каналов контрабанды наркотиков. В текущем году, уточнил он, на границе изъято 1600 кг наркотиков.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В Беларуси, подчеркнул оратор, развитие сотрудничества в области охраны внешних границ всегда являлось и остается одним из важнейших приоритетов. Общие подходы к пониманию пограничных вопросов, координации и коллективные усилия повышают эффективность решения задач охраны государственных границ.

Совет командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ, напоминает агентство, существует уже 27 лет. За это время проделана большая работа: разработано модельное законодательство, проводились совместные операции.

В заседании, как уже сообщал "СОЮЗ", принимают участие делегации пограничных ведомств государств - участников СНГ и координационной службы Совета командующих погранвойсками, руководители взаимодействующих органов СНГ.

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