В Беларуси задержано 235 транзитных незаконных мигрантов

Зась констатировал, что создана надежная система обеспечения пограничной безопасности на рубежах соседних государств, но, тем не менее, при пересечении белорусской границы только в прошлом году выявлено 28 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и экстремистским террористическим организациям. "В этом году на наших границах выявлено 20 таких человек ", - отметил он.

Активизировалась, по словам госсекретаря Совета безопасности, и деятельность международных преступных групп по созданию устойчивых каналов контрабанды наркотиков. В текущем году, уточнил он, на границе изъято 1600 кг наркотиков.

В Беларуси, подчеркнул оратор, развитие сотрудничества в области охраны внешних границ всегда являлось и остается одним из важнейших приоритетов. Общие подходы к пониманию пограничных вопросов, координации и коллективные усилия повышают эффективность решения задач охраны государственных границ.

Совет командующих Пограничными войсками государств - участников СНГ, напоминает агентство, существует уже 27 лет. За это время проделана большая работа: разработано модельное законодательство, проводились совместные операции.

В заседании, как уже сообщал "СОЮЗ", принимают участие делегации пограничных ведомств государств - участников СНГ и координационной службы Совета командующих погранвойсками, руководители взаимодействующих органов СНГ.