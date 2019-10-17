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17.10.2019 08:52
Рубрика: В мире

В Японии могут отменить парад в честь восшествия императора на престол

Текст: Александр Ленин

В Японии из-за последствий тайфуна "Хагибис" могут отложить проведение торжественного парада по случаю восшествия на престол нового императора Нарухито.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Япония потратит 6,5 млн долларов на ликвидацию последствий тайфуна

В настоящее время местные власти изучают указанный вопрос, передает телерадиокомпания NHK. Мероприятие было запланировано на 22 октября. Японское правительство рассчитывает направить все средства на восстановление пострадавших территорий от стихии.

Количество жертв тайфуна в Японии уже достигло 77 человек. Больше всего людей погибло в префектурах Фукусима, Мияги и Канагава. Девять местных граждан до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают их поиск. Более 340 человек получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что в минувшие выходные мощнейший тайфун "Хагибис" прошел над территорией Японии. Он принес с собой ураганный ветер и ливневые дожди. Это спровоцировало выход рек из берегов, подтопление территорий и оползни.

В мире Восточная Азия Япония
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