В линейке ГАЗа может снова появиться "Победа": зарегистрирован логотип

"Группа ГАЗ" заново зарегистрировала товарный знак "Победа", причем компания разработала под это наименование новый логотип. Свидетельство за номером RU 2019744064 датируется 7 сентября 2019 года. В прилагаемом к документу изображении можно заметить, что наименование "Победа" в логотипе написано в графике современного фирменного шрифта ГАЗа - таким же написаны "значки" ГАЗели Next и ГАЗона Next.

Товарный знак зарегистрирован по широкому перечню групп товаров и услуг - для автомобилей, запчастей, игрушек, различной аппаратуры и так далее.

Отметим, что ГАЗ непрерывно владеет маркой "Победа" лишь с ноября 2009 года - автопроизводитель упустил этот исторический бренд в 90-х годах и вместе с именем "Чайка". "Победу" пришлось в 2009 году выкупать у петербургского предпринимателя Павла Андреева. Однако до сих пор имя "Победа" было зарегистрировано со старым шильдиком 40-х годов, разработка нового логотипа в современной графике - явный признак того, что компания планирует заново начать использовать эту марку.

Для какой продукции ГАЗ планирует использовать легендарное историческое имя - загадка. Компания закончила производство легковых автомобилей после прекращения сборки седанов Volga Siber в 2010 году, с тех пор под своей маркой нижегородцы производят только коммерческие автомобили. В оригинале имя "Победа" носила легковушка, выпускавшаяся на ГАЗе в 1946-1958 гг.

В апреле 2019 года права ГАЗа на бренд "Победа" пыталась оспорить ООО "Хартунг" (дистрибьютор Челябинского кузнечно-прессового завода). В судебном иске против ГАЗа представители этой фирмы утверждали, что нижегородцев нужно досрочно лишить прав на товарный знак "Победа" "вследствие неиспользования" имени. "Хартунг" хотела продавать под этой маркой спецтехнику и запчасти. Суд отказал в удовлетворении иска.

В марте в Сети были опубликованы изображения "новой Победы" - эффектного спортседана с современным дизайном, однако ГАЗ никакого отношения к нему не имел - это была работа независимого дизайнера Сергея Баринова.

В марте 2017 года председатель правления "Группы ГАЗ" Зигфрид Вольф говорил, что компания может выпустить принципиально новое семейство фургонов и минивэнов под маркой ГАЗ, который были бы аналогами немецкого Volkswagen Caddy. Однако возможной маркой для такой линейки называлась "Волга", а не "Победа".