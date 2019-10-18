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18.10.2019 15:00
Рубрика: Легковые авто

Bentley запустила производство нового Flying Spur

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Bentley. Фото: Пресс-служба Bentley.
Фото: Пресс-служба Bentley.

В Крю (Великобритании) началась ручная сборка первых седанов Bentley Flying Spur нового, третьего поколения. Прежде чем приступить к выпуску этой модели Bentley провел серию испытаний, в течение которых тестовые образцы проехали около 1,6 млн км пути по территории 18 стран мира.

Поставки первых автомобилей клиентам намечены на начало 2020 года. Российским покупателям новый Bentley Flying Spur будет предлагаться по стартовой цене в 15,1 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Lexus.
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Bentley Flying Spur - это совершенно новый автомобиль, отмечают в компании. Он дебютировал летом нынешнего года. Модель, разработанная на платформе платформе Continental GT, получила полноуправляемое шасси, систему активного полного привода и усовершенствованную подвеску Bentley Dymanic Ride.

Седан нового поколения оснащен модернизированным мотором Bentley W12 с двойным турбонаддувом. Этот 6-литровый мотор мощностью 635 л.с. работает в паре с 8-скоростной КПП с двойным сцеплением, разгоняет автомобиль с места до 100 км/ч за 3,8 секунды, обеспечивая максимальную скорость в 333 км/ч.

Добавим, что на заводе Bentley в Крю на сборке модели задействованы около 200 специалистов, которые выполняют работу на 84 участках производственной линии.

Фото: Пресс-служба Bentley.
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#Bentley