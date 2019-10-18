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Рубрика: Российский автопром

Lada Largus остался без музыки

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Автомобили Lada Largus, которые были отгружены заводом в период со 2 июля по 26 сентября 2019 года, проверят на наличие динамиков. Предписание АвтоВАЗа "О доукомплектовании автомобиля" было разослано дилерским центрам Lada, сообщает Лада.Онлайн.

В документе говорится, что при наличии Lada Largus из списка на территории дилерского центра необходимо провести работы по контролю наличия громкоговорителей (динамиков) задних дверей. Если их не окажется, то установить. Номер детали 8200309487. Всего в списке заявлено 689 автомобилей семейства.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Руководитель пресс-центра АвтоВАЗа Сергей Ильинский так прокомментировал случившееся: "В определенный день был потенциально возможен сбой в соответствии комплектации автомобилей на линии (в зависимости от комплектации ставится разное количество динамиков). Нам важно убедиться, что все было хорошо. Вероятность минимальна, но мы предпочитаем перестраховаться".

Напомним, что ранее АвтоВАЗ дал дилерам предписание проверить электропроводку автомобилей семейства Lada Vesta на возможный дефект. В список на проверку попало больше 6 тысяч машин, которые были отгружены с 31 августа по 10 октября 2019 года.

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