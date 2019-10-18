Новости

Москва закупит в 2020 году 300 электробусов 17:48
Самолет из Таиланда сел в Казани из-за смерти девочки 17:48
Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО 17:40
В Карелии застрелили медведя, который пугал жителей северного поселка 17:35
Три человека пострадали в результате аварии в новой Москве 17:23
СМИ: Боеприпасы из Приднестровья отправят в Россию для утилизации 17:23
Видео: С-400 сбили крылатые ракеты под Астраханью 17:19
Глава Еврокомиссии расплакался на последнем для себя саммите ЕС 17:12
Как Porsche Taycan и Tesla Model S разгоняются до 250 километров в час 17:04
В Петербурге у сотрудницы детского сада обнаружили туберкулез 16:53
Совет Федерации и "Ростелеком" займутся цифровизацией регионов 16:52
Посол Китая в России рассказал о появлении украинских активистов в Гонконге 16:43
Блинова вышла в полуфинал турнира WTA в Люксембурге 16:38
Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов 16:36
Актриса Бочкарева заявила, что "кокаиновый скандал" делает ее сильнее 16:35
ВЦИОМ: Большинство россиян считают Путина понимающим проблемы граждан 16:32
Минкомсвязь сообщила о готовности прототипов 20 суперсервисов госуслуг 16:27
В Китае найдена 2000-летняя гробница с культурными реликвиями 16:27
Посол КНР назвал условия для роста российско-китайского товарооборота 16:17
Видео: Леди Гага обрушилась со сцены в процессе эротического танца 16:15
Где в России самые низкие и высокие транспортные налоги 16:13
В Северной Ирландии обнаружен деревянный "Стоунхендж" 16:11
В Севастополе задержан директор департамента архитектуры 16:10
В Турции археологи раскопали гигантские врата 16:09
Путин поручил создать Военно-строительную компанию 16:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
Выдача сведений о недвижимости станет доступнее
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
В каких вузах России хотят учиться иностранцы
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
18.10.2019 17:40
Рубрика: В мире

Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

Текст: Диана Ковалева
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Пушков прокомментировал тон письма Трампа Эрдогану

"Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твиттов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция - прим. "РГ") решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - цитирует Макрона ТАСС.

Он также назвал произошедшее в Сирии "грубой ошибкой Запада и НАТО" и отметил, что случившееся заставляет задаться вопросом о функционировании альянса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и террористической организации ИГ (запрещена в РФ).

В мире Ближний Восток Сирия В мире Европа Франция В мире США Международные организации НАТО Ситуация в Сирии Турецко-сирийский конфликт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил создать Военно-строительную компанию
Получены новые доказательства принадлежности России арктического шельфа
Роспотребнадзор пояснил инициативу о сокращении пластиковых пакетов
В Барселоне начались столкновения с полицией
В Москве задержаны начальники полиции и угрозыска Дорогомилово