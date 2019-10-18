Макрон: Ситуация в Сирии ставит вопрос о функционировании НАТО

Происходящее в Сирии является серьезной ошибкой НАТО и ставит вопрос о функционировании альянса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы входим в НАТО. Но о намерении США вывести свои войска я узнал из твиттов. И, насколько я понимаю, страна НАТО (Турция - прим. "РГ") решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)", - цитирует Макрона ТАСС.

Он также назвал произошедшее в Сирии "грубой ошибкой Запада и НАТО" и отметил, что случившееся заставляет задаться вопросом о функционировании альянса.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и террористической организации ИГ (запрещена в РФ).