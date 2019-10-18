Новый фильм Тарантино запретили в Китае после жалобы дочери Брюса Ли

"Китайская суета" вокруг новой и, вероятно, предпоследней работы Квентина Тарантино как режиссера, "Однажды в... Голливуде", дала очередной крен. Не сказать, что сильно и откровенно внезапный, особенно если вы уже посмотрели вторую серию текущего сезона South Park, но все-таки достаточно экзотическую.

Согласно публикации The Hollywood Reporter, прокат картины в КНР был отложен из-за актрисы Шеннон Ли, дочери Брюса Ли. Которая ранее выражала яростные недовольства тем, как в фильме Тарантино показан ее отец - издевательски и оскорбительно.

Со слов анонимного источника издания в Пекине явствует, что после словесной пикировки Шеннон перешла к более решительным действам и напрямую наябедничала в China"s National Film Administration - Государственное управление Китая по вопросам кинематографии, предложив, чтобы из тамошней прокатной версии весь, по ее мнению, негатив в отношении отца был вымаран.

Премьера "Однажды…" в КНР изначально была анонсирована на 25 октября, но теперь вот отложена на не обозначенное время.

Источник информирует журнал, что в настоящее время представители прокатчика, Bona Film Group, пытаются убедить Тарантино поработать над картиной, что называется, ножницами и перемонтировать ее так, чтобы Ли не казался столь карикатурным (как считает, опять же, Шеннон).

При этом стоит напомнить, что, согласно последним киновеяниям, китайский рынок архиважен для Голливуда, поскольку изрядно приумножает сборы. Например, что касается конкретно "Однажды…", по оценкам аналитиков, китайский прокат может принести производителю не менее пятидесяти миллионов долларов. Плюс к тем 366 миллионам, что уже в его закромах.