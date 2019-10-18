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18.10.2019 12:09
Рубрика: В мире

Политик рассказал, почему Мадрид не хочет давать независимость Каталонии

Текст: Константин Волков (Барселона)
Фото: РИА Новости. Фото: РИА Новости.
Фото: РИА Новости.

Мадрид отказывается от переговоров с Каталонией, потому что ему это невыгодно, рассказал "РГ" Джорди Виланова, член секретариата Национальной ассамблеи Каталонии (НАК), одного из организаторов движения за независимость Каталонии.

"Премьер-министр Испании Педро Санчес еще полгода заявлял о необходимости переговоров с Каталонией и поиска выходов из сложившейся ситуации, - пояснил Виланова. - Однако сейчас он отказывается от этого и требует прекращения протестов в регионе. Почему? Потому что приближаются выборы, а остальная Испания в большинстве неодобрительно относится к перспективе отделения Каталонии, локомотива экономики королевства".

Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Но, подчеркнул каталонский политик, "Мы не остановимся. Мы против насилия на митингах и против стычек с полицией, но мирные демонстрации будут продолжаться, пока Каталония не получит независимость".

В настоящее время Барселона охвачена масштабными протестами, в которых участвуют сотни тысяч человек. Они требуют оправдать 12 каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости Каталонии, состоявшегося 1 октября 2017 года. Тогда подавляющее большинство пришедших на плебисцит высказались за отделение от Испании, однако Мадрид объявил голосование незаконным. Неделю назад Верховный суд Испании приговорил 9 человек к тюремному заключению на срок от 9 до 13 лет, еще троих - к очень большим штрафам. Это стало сигналом для каталонцев к началу уличных протестов, сопровождающихся стычками с полицией.

В ходе протестов уже пострадали более 350 человек, а 65-летний французский турист скончался от инфаркта, когда был вынужден идти 4 километра пешком до аэропорта, поскольку дороги были заблокированы манифестантами. Также был избит 21 журналист.

В мире Европа Испания Ситуация в Каталонии
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