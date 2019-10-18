"Локомотив" обыграл "Ахмат" и вышел в лидеры чемпионата РФ

В пятницу вечером в матче-открытии 13-го тура российской премьер-лиги "Ахмат" проиграл в Грозном столичному "Локомотиву" - 0:2 (0:1). Мячи в составе гостей забили Коломейцев и Жоау Мариу. Эта победа позволила железнодорожникам набрать 29 очков и единолично возглавить турнирную таблицу первенства страны.

Уже в предстоящий вторник, 22 октября, железнодорожников ждет жесточайшее выездное сражение с туринским "Ювентусом" и его лидером Криштианом Роналду. Поединки Лиги чемпионов с ведущими европейскими грандами дружине Юрия Семина и так категорчески не удаются, а тут еще никак не прекратится череда травм футболистов команды (в минувшем туре в лазарете оказался Федор Смолов).

Ко всем этим кадровым проблемам перед поездкой в Грозный добавилась еще дисквалификация из-за перебора "горчичников" Игнатьева и Баринова. А уже накануне отравился поляк Крыховяк - пожалуй, лучший игрок команды в последнее время и немного занемог Хеведес, оставшийся в запасе. Однако осечка в столице Чечни для "Локо", в отличие от исхода поединка в Италии (вряд ли кто-то ждет победы над "Юве"), была весьма нежелательна: в таком случае железнодорожники наверняка лишились бы лидерства в первенстве России.

Но и "Ахмат" на родной арене всегда грозен. К тому же это был первый матч перед своими зрителями под руководством нового главного тренера Игоря Шалимова.

Пока футболисты наполовину основного состава гостей осваивались в новом сочетании, левый полузащитник хозяев Бериша попробовал сразу проверить его прочность. Дважды косовар врывался с мячом в штрафную, правда, Живоглядов и Чорлука эти порывы прерывали. Зато после углового чуть не забил головой Мбенг: мяч скользнул по перекладине.

Но больше хозяева ничем соперника не удивили, железнодорожники перевели действия в середину поля, также выполнили угловой (отскочивший от оборонцев мяч Живоглядов послал издали рядом со штангой). А вскоре в контратаке и открыли счет. Джорджевич слева вошел в штрафную, прострелил, Алексей Миранчук и Эдер к мячу не подстроились, а вот набежавший справа Коломейцев метров с десяти точно пробил в правый нижний от голкипера Городова угол - 0:1, 23-я минута. Оказалось, это первый Александра гол за "Локомотив" за последние два года!

А еще через десять минут на гостей обрушилась еще одна беда, связанная с травмами. Автор голевой передачи Лука Джорджевич серьезно повредил колено, и на газон "Ахмат Арены" вышел очередной дебютант - 21-летний центральный полузащитник москвичей Даниил Куликов.

Ожидаемого после перерыва взрыва активности от "Ахмата" не последовало. Наоборот, "Локо" вполне мог забить еще раз. Для хозяев еще хорошо, что Городов вытащил из правого верхнего угла мяч, посланный Миранчуком со штрафного, а удар Куликова из центра штрафной защитники успели заблокировать.

Пока грозненцы продолжали делать вялые попытки что-то создать у чужих ворот, гости провели на 62-й минуте еще одну разящую контратаку. И снова Городов выстоял в дуэли с Миранчуком, отразив выстрел игрока сборной России с близкого расстояния.

Вообще, трудно даже вспомнить, когда в последний раз клуб из столицы Чечни так безлико выглядел при своих болельщиках. Куда-то исчезли характерные раньше для "Ахмата" страсть, желание играть на высоких скоростях, сражаться на всех участках поля. Словно хозяева задались целью не слишком "нагружать" соперника перед его поездной на игру против "Ювентуса".

И только после прозвучашего над стадионом за десять минут до конца встречи громкого призыва по микрофону к своим футболистам идти вперед грозненцы встрепенулись, сумев все-таки прижать "Локомотив" к его воротам.

Однако до серьезных голевых моментов дело не дошло, а вот гостям удалось удвоить свое преимущество: Жоау Мариу занес после рикошетов мяч в пустые ворота с пары метров - 0:2, 87-я минута. Это первый мяч португальца в чемпионате России.

В результате "Локомотив" уже точно отправится в Италию в звании текущего лидера РПЛ, а Игорю Шалимову и его "Ахмату" предстоит серьезная работа над ошибками.