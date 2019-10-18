Новости

Улицу Рождественку в Москве благоустроили 10:09
В Ростове двое мужчин с битой похитили человека 10:09
Роскосмос опубликовал снимок Крыма "вверх ногами" 10:07
Lada Largus остался без музыки 10:00
Трамп рассказал о близости США и Италии со времен Древнего Рима 09:48
Глава Колымы захотел штрафовать главврачей за долгое ожидание талонов 09:44
Видео: Киргизские акыны спели про инфляцию и обменный курс 09:38
В Красноярске загорелась шахта лифта в многоэтажном доме 09:33
Сахалинским погорельцам из Березняков пообещали новоселье в этом году 09:32
МВД разоблачило фейк о "нападении Джокера" на школу в Дагестане 09:31
Прокуратура выяснила причины пожара на плавбазе "Петр Житников" 09:22
В посольстве США объяснили приезд американских дипломатов в Северодвинск 09:21
Врач рассказал, как сберечь суставы 09:15
В музей АвтоВАЗа вернулась редкая Lada 09:14
На тушение горящей станции под Красноярском направлен пожарный поезд 09:10
Моментальная выдача сведений о недвижимости станет более доступной 09:05
В Саратове возбуждены уголовные дела из-за массового отстрела собак 09:03
Эксперты назвали среднюю мощность автомобилей в России 09:00
Школы атаковали мошенники, выманивающие деньги за призовые поездки 08:15
Появилось видео обрушения моста в Китае, раздавившего три автомобиля 08:15
Икру под видом сока попытались вывезти жители КНР из Хабаровска 08:09
Арестован читинец, убивший жену на глазах у детей 07:46
Президент UFC не утвердил бой Макгрегор - Эдгар 07:44
Во Владивостоке поезд сбил пенсионера 07:35
Прокуратура начала проверку после неудачной посадки самолета в Якутии 07:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Взыскать долги с дачников стало проще
Взыскать долги с дачников стало проще
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Придет ли этой осенью "бабье лето"
Какие орехи - самые полезные
Какие орехи - самые полезные
18.10.2019 09:21
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В посольстве США объяснили приезд американских дипломатов в Северодвинск

Текст: Диана Ковалева

Дипломаты США путешествуют по России, чтобы лучше понять ее. Об этом заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева
Захарова назвала страны, в которых СМИ пишут больше негатива о России

"Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности", - цитирует Росс РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трех американских военных дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинск, поскольку эта территория имеет особый режим посещения для иностранных граждан. По словам Росс, американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки, однако как заявили в российском МИДе, дипломаты уведомили Минобороны РФ только о намерениях посетить Архангельск.

В мире США Правительство МИД Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Горбачев рассказал об обращении к Путину
National Interest назвал российское "оружие Судного дня"
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
В посольстве США объяснили приезд американских дипломатов в Северодвинск
СМИ: Турция приостановит военную операцию в Сирии