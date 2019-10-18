В посольстве США объяснили приезд американских дипломатов в Северодвинск

Дипломаты США путешествуют по России, чтобы лучше понять ее. Об этом заявила пресс-секретарь американского посольства в Москве Ребекка Росс.

"Так же как российские дипломаты в США путешествуют, чтобы узнать больше о стране, где они живут, наши дипломаты ездят по России, чтобы лучше ее понять. Это часть нормальной дипломатической активности", - цитирует Росс РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трех американских военных дипломатов сняли с поезда из Неноксы в Северодвинск, поскольку эта территория имеет особый режим посещения для иностранных граждан. По словам Росс, американские дипломаты находились в Неноксе в рамках официальной поездки, однако как заявили в российском МИДе, дипломаты уведомили Минобороны РФ только о намерениях посетить Архангельск.