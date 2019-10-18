Губернатор ответил на планы украинской Рады "возвратить Кубань"

Глава Краснодарского края Вениамин Кодратьев прокомментировал в пятницу инициативу депутатов Верховной рады Украины о "возврате Кубани и Кавказа". Губернатор посоветовал спросить самих жителей региона, "считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины?"

"Я уже советовал депутату верховной Рады Украины Анне Гопко и теперь хочу посоветовать другим депутатам Верховной рады, которые создали межфракционное объединение по вопросам разработки политики по возвращению "в культурное, политическое и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев" Кубани, спросить у самих жителей Кубани, коренных кубанцев, считают ли они себя этническими украинцами, а Кубань этнической территорией Украины, хотят ли они, для начала, куда-либо возвращаться?!", - сказал Вениамин Кондатьев, слова которого приводит пресс-служба главы края.

Губернатор также напомнил, что первые казаки-переселенцы бежали на южные земли Российской империи со всей страны. Поэтому сложно сказать, в процентном соотношении какой национальности они были, и с каких земель на территорию нынешней Кубани и переселялись.

Да и вообще, по его словам, в то время название местности Кубань не существовало. А земли были просто южной приграничной территорией Российской империи. "Как и самой Украины, как государства, тоже не существовало!", - добавил он.

К тому же эту землю казакам дала Екатерина Великая, причем грамота о пожаловании земли сегодня хранится в Краснодарском краевом историческом музее и является одной из главных регалий Кубанского казачьего войска.

"Не хотел бы восполнять знания депутатов Верховной рады Украины об истории Кубани в социальных сетях, а с удовольствием пригласил бы их в Кубанский государственный университет, где им профессионально прочитают курс лекций по истории создания Кубани и Кубанского казачьего войска", - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как уже сообщалось, инициатива украинских парламентариев о "возврате Кубани и Кавказа" была с самого начлала с иронией воспринята в России. А депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек расценил ее как "безнадежное" занятие.