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18.10.2019 11:27
Рубрика: В мире

СМИ: Турция возобновила операцию в Сирии вопреки договоренности с США

Текст: Диана Ковалева

Анкара возобновила в пятницу наступление на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии, несмотря на договоренность с Вашингтоном о временном прекращении огня. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на курдские источники.

Фото: Evan Vucci/ AP
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Ранее агентство Reuters передавало информацию о возобновлении стрельбы и столкновений в городе. Турецкие власти пока не комментировали эту информацию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Операция главным образом направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, с которой сотрудничают США, и террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

Спустя некоторое время с начала военных действий после угроз введения санкций против Турции со стороны США страны договорились о приостановке операции, сообщил вице-президент США Майкл Пенс.

В мире Ближний Восток Турция В мире Ближний Восток Сирия В мире США Турецко-сирийский конфликт
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