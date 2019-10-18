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18.10.2019 05:46
Рубрика: В мире

Сотрудник Пентагона даст показания в рамках дела об импичменте

Лора Купер. Фото: Department of Defense via AP Лора Купер. Фото: Department of Defense via AP
Лора Купер. Фото: Department of Defense via AP

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер даст показания в конгрессе в рамках расследования об импичменте президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Фото: Jacquelyn Martin/ AP
Пенс не будет работать с демократами по импичменту Трампа

Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники. По их данным, сотрудник Пентагона выступит на следующей неделе, возможно, 24 октября. Законодатели намерены выяснить, что Купер известно о попытках Трампа убедить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на военную помощь, пишет ТАСС.

Напомним, в сентябре спикер нижней палаты Нэнси Пелоси объявила, что палата представителей начинает процедуру импичмента Дональда Трампа. Шести комитетам было дано указание приступить к проведению собственных расследований. Хозяина Белого дома обвинили в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот инициировал разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.

Отметим, что демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре будущего года президентских выборах.

В мире США Начало процедуры импичмента Дональда Трампа
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