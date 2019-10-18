У новых смартфонов Google Pixel 4 обнаружили огромный недостаток

Смартфоны нового поколения Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые компания представила ранее на этой неделе, получили систему распознавания владельца по лицу - аналогичную Face ID, которую Apple использует уже в трех поколениях iPhone.

В Google утверждают, что распознавание срабатывает практически мгновенно - человеку достаточно вынуть смартфон из кармана и поднести к лицу, как устройство уже будет разблокировано. Но у этой системы обнаружился огромный, если не катастрофический недостаток.

Как пишет The Verge, этот недостаток заключается в том, что разблокировка срабатывает даже в том случае, если владелец смартфона закрыл глаза или спит. Таким образом, при желании злоумышленник сможет получить доступ к личной информации, приложениям, фотографиям и другим данным, не спрашивая желания хозяина устройства.

Использующаяся в смартфонах Apple технология Face ID реагирует на закрытые глаза и не разблокирует смартфон.

Отмечается при этом, что на изображениях смартфона, которые появились в Сети незадолго до его анонса, в меню распознавания лиц была видна настройка: "Требовать, чтобы глаза были открыты", однако в финальной редакции прошивки ее не оказалось.

В Google подтверждают данные о том, что смартфон может быть разблокирован, даже если глаза владельца закрыты. Техподдержка компании также порекомендовала обратить внимание на блокировку смартфона с помощью PIN-кода. Будет ли исправлен недостаток с выходом новой версии прошивки, неизвестно.

Напомним, что продажи Google Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют 24 октября. В России новинка официально доступна не будет.

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