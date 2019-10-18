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18.10.2019 14:22
Рубрика: Легковые авто

У Toyota C-HR появилась "заряженная" версия

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Вслед за Европой, где в начале октября дебютировал рестайлинговый компактный кроссовер Toyota C-HR, модель появилась и на японском рынке. Обновления интерьера и экстерьера примерно те же: бампера, головная оптика и задние фонари, новая мультимедийная система с Apple CarPlay и Android Auto. В технической части различий больше.

Фото: www.chejiahao.autohome.com.cn
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Самое главное - для Японии будет недоступна топовая гибридная версия модели. Также спортивное подразделение компании - Gazoo Racing - представило "заряженную" версию кроссовера - Toyota C-HR GR Sport.

Модель обзавелась оригинальным бампером, уникальными 19-дюймовыми дисками, новыми сиденьями с ярко-выраженным рельефом и логотипом GR, спортивным кожаным рулем и некоторыми элементами декора.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В части техники у Toyota C-HR GR Sport появился дополнительный усилитель под днищем, который повышает жёсткость кузова, и обновлённые компоненты и настройки шасси. Силовые агрегаты остались те же: 1,2-литровая "турбочетвёрка" на 116 лошадиных сил, которая работает в паре с 6-ступенчатой "механикой" (впервые для Японии) или гибрид "атмосферника" объёмом 1,8 литра и электромотора, которые суммарно выдают 170 сил. Гибридная установка работает в паре с вариатором.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Кроме того, рестайлинговая Toyota C-HR получила новую 6-ступенчатую КПП iMT (интеллектуальная механическая коробка передач) для работы с турбомоторами. К тому же, такой двигатель может работать в паре с вариатором Super CVT-i: в этой версии у кроссовера будет 4 ведущих колеса.

Цены на обновлённую версию кроссовера на родном рынке начинаются с отметки 21,8 тысячи долларов. За "заряженную" турбированную версию придётся заплатить чуть больше 25 тысяч долларов. "Гибрид" дороже ещё на три тысячи. В России продаётся дорестайлинговая версия кроссовера, стартовая цена которого составляет 1 267 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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#Toyota